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В сезон летних путешествий туристы из стран Балтии предпочитают полеты в Азию и Объединенные Арабские Эмираты, в то время как наиболее популярные страны, куда жители Балтийских стран охотно путешествуют на автомобиле - это Италия, Испания и Германия.

Самые популярные направления: Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, Канарские острова – в основном, Тенерифе, и США. Сезон летних путешествий начинается в мае, когда люди больше всего хотят поехать в Грецию, Турцию и Испанию, но в то же самое время летом люди много путешествуют по соседним странам.

Выбор направления зависит от удобства авиамаршрутов, а также от того, наколько безопасным представляется имидж страны. Например, количество поездок в Египет упало и в качестве альтернативы многие туристы прибалты выбирают поездку в Объединенные Арабские Эмираты.

В свою очередь, в нынешнем сезоне наиболее популярными европейскими местами для туристов являются Италия, Испания и Германия. Во время отпуска путешественники более всего ценят комфорт и свободу, поэтому для экскурсий часто выбирают аренду автомобиля, так как это дает больше возможностей и независимости, чем общественный транспорт.

В наиболее популярных направлених для отдыха в Европе, таких как Греция и Испания, прокат автомобилей является очень популярным и широко распространенным. Современные удобства таковы, что вы можете взять автомобиль в аренду в бюро проката одной страны, а вернуть назад в другом – это дает возможность планировать путешествия максимально гибко.

А еще растет популярность круизов. Наиболее популярным направлением можно считать Каррибы, что, кстати, приводит к дальнейшему увеличению числа туристов в США. Тем более, что США входят в число стран, которые жители стран Балтии на протяжении многих лет посещают особенно часто.

Среди самых востребованных мест зимнего отдыха находится Тенерифе, но также растет популярность других островов Канарского архипелага – Фуэртевентуры и Лансароте.

Новое летнее направление – Черногория, с прямыми летними авиамаршрутами. С другой стороны, выбор экзотических направлений показывает рост популярности Юго-Восточной Азии – люди предпочитают побывать, например, во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе.

Источник: AVIS Budget Group Latvia; Фото: bk.asia-city.com, cheapflightslab.com, santorinitours.cruises, sicilyannu.com, mmbiz.qpic.cn