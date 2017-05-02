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Сотрудники компании Aviva опросили больше 2000 взрослых из Великобритании. Исследователи выяснили, что каждый пятый респондент не знал, как сварить яйцо и заменить лампочку. Трети опрошенных было сложно приготовить еду без рецепта. А почти 50% признались, что окажутся в тупике, если их попросят поменять ребенку подгузник, передает The Daily Mail.

60% участников опроса растерялись бы, оказавшись на дороге со спущенной шиной. С протечкой батареи и проверкой уровня масла в автомобиле без труда могли бы справиться 53% респондентов, а повесить полку - 47% опрошенных. Самым популярным способом приобретения таких навыков оказался метод проб и ошибок. 50% респондентов освоили некоторые навыки именно таким образом.

45% учились у своих отцов, 35% - у матерей. 4 из 10 респондентов младше 25 лет, столкнувшись с подобными проблемами, искали информацию в интернете. Книгами и руководствами пользовались в два раза меньше представителей той же возрастной группы, а также четверть респондентов старше 55 лет и 11% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

Источник:MEDdaily