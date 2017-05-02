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Этой весной в мире выходят несколько новых серий всеми любимых сериалов, а также новинки, которые явно стоят зрительского внимания.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

«Их жажда власти неутолима. Создание фальшивых рассказов и выбрасывание давних союзников — все это часть игры для Андервудов», — указано в описании нового трейлера.

«Американцы не знают, что лучше для них. Я знаю. Я точно знаю, что им нужно. Они похожи на маленьких детей, мы должны учить их правильным вещам, говорить им, что думать, как чувствовать, чего хотеть», — говорит персонаж Кевина Спейси, кандидат в президенты США, Фрэнк Андервуд. 5 сезон сериала «Карточный домик» выйдет 30 мая.

КРЕМНЕВАЯ (СИЛИКОНОВАЯ) ДОЛИНА

Новая серия приключений команды «Пеги Дудочник» вышла еще 23 апреля. В новом 4 сезоне будет 10 серий. Уже не будет «спойлером» то, что создатель компании и главный герой сериала Ричард Хендрикс собирается создать новый интернет. Нет, опечатки здесь нет. Хендрик не собирается тратить свое время на чужие идеи, и хочет воспользоваться своим творением, уникальным кодом, в полой мере.

ТВИН ПИКС

Казалось бы, что идеи, сериалы и фильмы конца 80-х уже изжили себя. Но в случаи с криминальной драмой «Твин Пикс» все как раз наоборот. Первая серия 3 сезона выйдет 21 мая. Примечательно, что предыдущая серия, а именно 22 эпизод 2 сезона, вышел на экраны телевизоров в 1991 году. Что же побудило снимать продолжение спустя 25 лет? 21 мая и узнаем.

ГЕНИЙ

Документальный сериал о жизни одно из самых великих умов ХХ века — Альберта Эйнштейна. Первая серия вышла 25 апреля, и с самых первых кадров мы понимаем, что «темную сторону» жизни немецкого ученого создатели сериала не обошли. Критики писали об оскорблении памяти ученого, на что создатели ответили, что правда дороже образа.

РАССКАЗ СЛУЖАНКИ

«Рассказ служанки» — сериал-драма, действия которой проходят в недалеком будущем в вымышленной тоталитарном государстве — Республике Гилеад. Человечество испытывает проблемы с рождаемостью. Только 1 из 100 женщин способна зачать ребенка. В этой стране женщин из обычных семей отправляют в специальный лагеря, где их готовят для одной единственной цели — рождению ребенка для офицеров этой страны.

Источник: Информатор