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Известные Американские психологи считают равноправие залогом прочных семейных отношений. По словам западных журналистов, было проведено исследование, в которое было привлечено 150 супружеских пар.

Проанализировав результаты эксперимента, психологи отметили, что в семье необходимо, чтобы у каждого из супругов были равные права. Также специалисты отметили, что зачастую именно мужья провоцируют конфликтные ситуации в семье. Согласно данным статистики, около 80% разводов происходит в семьях, в которых главенствующую роль играет мужчина.

Также психологи отмечают, необходимость доверия между супругами, так как это фундамент для построения крепких отношений и предотвращения конфликтов.

Между тем, не так давно психологи обозначили главные причины расставания. Они считают, что основной причиной разрывов являются не бытовые и финансовые проблемы, а потому что люди надоедают друг другу, так как слишком много времени проводят вместе.

Источник: Aspekty.net