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Лидер проекта Lanskoy & Co. написал композицию «Ты нравишься мне» - саундтрек нового сериала “Филфак”, вышедшего в апреле на канале ТНТ и набирающего популярность в Латвии. Недавно состоялась премьера клипа, снятого на трек.

Авторами и создателями музыкального продукта стали «новые латвийцы» - Дмитрий и Екатерина Ланские, несколько лет назад переехавшие в Латвию и принимающие активное участие в жизни латвийского шоу-бизнеса.

Музыкальный проект Lanskoy & Co. уже известен публике своими саундтреками к популярным российским сериалам "Физрук", "Адаптация", а лидер коллектива Дмитрий Ланской своим участием в качестве музыкального продюссера сериалов «Сладкая жизнь», «80-е», «Реальные пацаны», «Бедные люди» и многих других.

"Работа над треком «Ты нравишься мне» была особенной - рассказывает о создании композиции продюсер, автор музыки и исполнитель Дмитрий Ланской. - Продюсер Антон Зайцев - автор идеи сериала “Филфак” предложил мне стихотворение Пермского автора Алексея Мальцева, написанное им еще в студенческие годы. Текст буквально пропитан атмосферой и духом первой любви. Я написал музыку и родилась яркая, весенняя песня про взрыв эмоций, про бурю чувств, про то, что происходит внутри каждого по-настоящему влюблённого человека".

Режиссер-постановщик клипа Екатерина Ланская вдохнула жизнь в строки влюбленного поэта. Помимо музыкантов команды Lanskoy & Co. в съемках приняли участие очаровательные танцовщицы из балетной лаборатории Moscow Ballet club. По сюжету клипа параллельно развиваются две истории. Не обошлось без конфликта, но, в итоге, всех объединяет музыка. Трек станет близок всем, кто ожидает прихода тепла и любви, а клип получился ярким, позитивным и по-настоящему весенним.

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