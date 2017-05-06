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Американскую порноактрису Молли Кавалли покусала акула. Инцидент произошел во время подводных съемок рекламного ролика. Об этом сообщает Daily Mirror.

Акула укусила 33-летнюю Кавалли за лодыжку, актрисе потребовалось наложить 20 швов на рану. Девушку вытащили из воды сотрудники съемочной группы.

В своем аккаунте в Instagram порноактриса поблагодарила своих фанатов за слова поддержки и заявила, что «быстро поправляется» и «чувствует себя отлично». Организаторы съемок предполагали, что железная клетка убережет актрису от хищников.

Публикация от Molly Cavalli (@iammollyxoxo) Апр 10 2017 в 8:28 PDT