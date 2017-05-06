Порноактрису во время подводных съемок укусила акула (3)

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Woman | 6 мая 2017 года, 15:03

Американскую порноактрису Молли Кавалли покусала акула. Инцидент произошел во время подводных съемок рекламного ролика. Об этом сообщает Daily Mirror.

Акула укусила 33-летнюю Кавалли за лодыжку, актрисе потребовалось наложить 20 швов на рану. Девушку вытащили из воды сотрудники съемочной группы.

В своем аккаунте в Instagram порноактриса поблагодарила своих фанатов за слова поддержки и заявила, что «быстро поправляется» и «чувствует себя отлично». Организаторы съемок предполагали, что железная клетка убережет актрису от хищников.

SHARKS @camsoda

Публикация от Molly Cavalli (@iammollyxoxo)

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 3
Но кричала натурально!18 минут назад
От страха ли от мазохизма?
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Так акуле понравилась актриса,22 минуты назад
или, наоборот, не понравилась?
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Смотря кто акула.7 минут назад
Мальчик или девочка.
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