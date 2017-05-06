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Приближается сезон пикников (ну, хочется верить), поэтому мы решили поделиться с вами подборкой современных гаджетов, которые помогут выезд на природу или дачу сделать комфортней.

Поднос для заморозки ледяных палочек

Отличная штука в жаркий день. Форма льдинок позволяет закинуть пару штук в обычную бутылку с водой и сохранить напиток прохладным чуть дольше.

Мельница для свежих трав

Чтобы не заниматься измельчением зелени посреди леса, можно прихватить специальную мельничку. Устройство чем-то похоже на мельницу для перца, но предназначена именно для свежих трав.

Держатель для лука

Классная штука не только на природе, но и дома. Такое устройство позволяет быстро нашинковать луковицу. И бонусом: ровные колечки без слез.

Тендерайзер: Отбиватель и маринатор

Гаджет, который не только отбивает мясо, но и добавляет вкус будущему блюду, впрыскивая маринад. Прекрасный способ не тащить на дачу или на пикник ведро шашлыка в маринаде. Он может быть разной формы и даже электрическим, но суть у этих гаджетов — одна.

Dip Clips: Клипса с соусом

Когда закуски потребляют стоя или сидя на пледе, то тянуться за соусом — чертовски неудобно. Гораздо проще прикрепить на тарелку клипсу с соусом.

Запечатыватель пакетов

Степлер нынче не в моде, а в моде особый запечатыватель пакетов! Достаточно провести им по кромке пакеты и он снова запечатан. Это должо обезопасить багажник и салон машины от случайно рассыпанных и недоеденных чипсов или специй.

Пульверизатор для масла

Во-первых, это красиво. А во-вторых, удобно. Масло можно дополнить любимыми специями или свежими травами, а упаковка позволяет легко упаковать с остальными продуктами для пикника.

Двойная пиала

Дополнение к клипсе на тарелку — двойная миска. Из одной части ешь, в другую — выбрасываешь. Семечки, оливки, орешки — все пойдет в ход.

Цифровые щипцы для гриля

Не самый дешевый гаджет, конечно, зато удобный чрезвычайно. Щипцы для барбекю имеют встроенный дисплей, а кончик имеет датчик, который меряет внутреннюю температуру мяса. Когда блюдо готово — щипцы подают звуковой сигнал.

Minipresso — карманная кофеварка

А вот это по-настоящему круто! Теперь любители хорошего кофе могут наслаждаться эспрессо в любом месте и в любое время, потому что карманная кофемашина Minipresso весит около 300 г.

Фигурная нарезка

В общем-то, неплохая вещь не только на пикнике, но и дома. С ней салаты будут выглядеть особенно красиво и однозначно могут стать блюдом вечера. Такие приборы для фигурной нарезки продуктов стоят, как правило, очень не много, зато мгновенно преображают блюдо.

Гибкий ланчбокс

Такой ланчбокс выглядит, по правде, не очень эстетично. Ну что это такое, когда куски мясо по рельефу можно признать? Но! Этот гаджет, принимая форму вашего завтрака или обеда, занимает минимум места в сумке.

Пресс для мяса

Для фанатов бургеров и обычных котлет — пресс для мяса. Бифштексы, мясо для бургеров и обычные котлеты можно сделать быстрее и красивей. Такие гаджеты могут быть чуть более или чуть менее навороченными, но принцип у них один — прессовать фарш «до нужной кондиции».

Маринатор

Скажем так, надо очень сильно любить шашлык или другое маринованное мясо, чтобы раскошелиться на такое устройство. Но зато, согласно инструкции, он способен за короткое время замариновать любой продукт.

Паймейкер

Тот, кто увлекается выпечкой (и в смысле готовки, и в смысле употребить с чаем), однозначно оценит паймейкер — устройство, которое легко готовит закрытый пирог, мини-пиццу или кексы всего за 12 минут.

Coffee Joulies

Сoffee Joulies - это металлические капсулы в изящной форме кофейных зернышек. Но главная их фишка не в дизайне, конечно. Такой гаджет способен поддерживать любые напитки горячими до пяти часов! Идеально для дальней дороги, встреч на свежем воздухе или длительных прогулок.

Чехол Coverblubber

Вот чтобы не доставать из холодильника подсушенные фрукты и овощи — чехлы Coverblubber вам в помощь, как альтернатива пищевой пленке или фольге. Такую «заглушку» можно надеть на чашку с остатками супа или любой недоеденный продукт. Вуаля!

Силиконовые тарелки

Слушьте, но это просто красиво, эстетично, легко и удобно. Чем поедать блюда с одноразового пластика, куда приятней подавать блюда на стильных силиконовых тарелках, Тем более, что по окончании праздника их можно помыть, скрутить трубочкой и убрать в шкаф до следующего раза.