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Существует множество вещей, на которые можно «подсесть», например, азартные игры, интернет-пopно или алкоголь. Астрология может указывать, к какой пагубной привычке вы склонны и чего вам стоит остерегаться. Вот то, чем вы, скорей всего, не на шутку увлечетесь, согласно вашему знаку Зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля): приключения

Овны — приключенческие наркоманы. Их влечет волнение и жажда опасности. Овны-одиночки постоянно пытаются превзойти самих себя в том, в чем они преуспели раньше, очень рискуя.

Им не нравится идея обычной прогулки в лунапарке, они должны опробовать там самый опасный аттракцион. Если они — не приверженцы опасности, они могут быть трудоголиками или чрезмерно планировать все до мелочей, взвалив на себя слишком много проектов.

Телец (20 апреля — 20 мая): еда

Те, кто родился под знаком Тельца, — заядлые гурманы, поэтому неудивительно, что они любят хорошо и вкусно поесть. Они любят все о еде, от вкуса к тому, как она представлена ​​на тарелке.

Их обычно не устраивает просто вкус, так как у Тельца — сердечные аппетиты. Они часто едят и не могут остановиться, пряча пищу по всему дому.

Близнецы (21 мая — 20 июня): социальные сети

Близнецы любят общаться, а что позволяет разговаривать с людьми 24/7? Социальные медиа. Близнецы постоянно постят новые статусы, твиты и отправляют сообщения.

Если Близнецы пристрастились к Facebook, они также могут быть лишены сна. Социальные медиа помогают Близнецам делать кучу вещей, не углубляясь в любую из них.

Рак (21 июня — 22 июля): таблетки

Раки слишком тонко ощущают окружающую действительность, иногда слишком тонко, поэтому, чтобы разобраться в том, что они чувствуют или притупить боль, они обращаются к таблеткам.

Когда они в беде, что может быть довольно часто, они захотят убежать от внешнего мира и быстро обезболить себя.

Лев (23 июля — 22 августа): азартные игры

Лев любит подходить ко всему с большим талантом и чрезмерностью, поэтому у него есть склонность к зависимости от азартных игр. Когда он за столом, в окружении обожающих поклонников, покупает напитки всем желающим и проводя собственное шоу, с этим ничто не сравнится.

Когда они побеждают, они становятся щедрыми растратчиками и покупают своим друзьям и членам семьи экстравагантные подарки.

Льву также нравится, когда с ним обращаются как с победителем и всеми привилегиями, которые к нему прилагаются, например, подарки в виде привилегированного набора призов, корзины с фруктами и другие льготы, которые казино предоставляют победителям.

Дева (23 августа — 22 сентября): упражнения

Для Девы нежелательно ходить в спортзал более одного раза в день, так как они могут стать зависимыми от занятий спортом. Они не верят в чрезмерную снисходительность и считают, что дисциплина и тяжелая работа — это ответы на большинство вызовов.

Они любят исследовать, почему определенные тренажеры или тренировки работают лучше других, и им нравится вставать с восходом солнца, чтобы тренироваться. Таким образом, они чувствуют себя преуспевшими.

Весы (23 сентября — 22 октября): любовь

Весы могут чрезмерно увлечься любовью. У Весов есть особенность – они не чувствуют себя полноценными без своей второй половинки.

Весы могут сильно влюбиться и быстро отстраниться от предмета своего обожания, если он не ответит взаимностью. Они никогда не выделяют достаточно времени, чтобы разобраться в себе, прежде чем «нырять» в новые отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): секс, пopнo

Самая очевидная склонность страстных и чувственных Скорпионов — секс, но, поскольку они так ценят свое одиночество, секс в Интернете – отличный вариант для них. Они могут делать все, что угодно перед монитором и не беспокоиться о том, что о них подумают другие.

Скорпионы имеют чрезвычайно высокое сексуальное влечение, и партнерам может быть трудно идти в ногу с ним, а интернет-пopнo всегда доступно и не требует времени для перегруппировки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): путешествие

Стрельцы бывают зависимыми от путешествий настолько, что могут бронировать отпуск и поездки, которые они не могут себе позволить. У них также есть жажда независимости, так что не пытайтесь связать Стрельца, если он не готов к этому.

Козерог (22 декабря — 19 января): покупки

Козероги тяжело трудятся, чтобы заработать деньги. Они любят красивые вещи и новые электронные игрушки, поэтому они могут впасть в зависимость от покупок.

Поскольку они наименее склонны из всех знаков к зависимости от чего-либо, им труднее всего помочь, если это все-таки случается. Так как Козероги очень упрямы, они будут пытаться привести доводы, что их зависимость помогает снять стресс, и их тяжело переубедить в обратном.

Водолей (20 января — 18 февраля): видеоигры

Водолей — интеллектуальный знак и имеет тенденцию быть холодным и отстраненным, когда дело доходит до контакта с эмоциями. Но видеоигры дают им возможность выразить эмоции и использовать воображение.

Поэтому Водолей, скорее всего, станет зависимым от видеоигр, и у них есть выносливость, чтобы играть в них часами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта): алкоголь

Рыбы — водный знак, склонный к алкоголю. Употребление алкоголя помогает притупить боль от их интенсивного эмоционального состояния, поскольку они очень чутко относятся к чувствам других людей, а также к своим собственным.

Иногда они просто хотят уйти от мира за бокалом хорошего Мерло.

Источник: Клубер