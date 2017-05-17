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«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» ВТОРОЙ СЕЗОН В БЕСКУДНИКОВО. С 22 МАЯ В 21.00 НА ТНТ

Отныне Гриша Измайлов — начальник оперов, Мухич — начальник следствия, а возглавляет весь отдел подполковник Яковлев. Радость после новых назначений была бы безграничной, если бы работать им пришлось в сытой Барвихе, а не в обычном московском районе Бескудниково.

Маршрут построен, а новые подчиненные из ОМВД «Бескудниково» — НЕТ.

Старые уазики вместо «кайенов», стены, не видевшие ремонта, живущие на одну зарплату сотрудники ОМВД «Бескудниково». В такие невыносимые условия попадает Григорий Измайлов и лакшери-копы с Рублевки. Грише Измайлову порежут колеса на его новеньком «ягуаре», Яковлеву испоганят салон авто, даже безобидному Мухичу достанется от завистников. Но у Гриши Измайлова родится оригинальная идея, благодаря которой раз и навсегда прекратится беспредел бескудниковских коллег.

Сопровождать Гришу в его московской ссылке будет бывшая элитная проститутка Кристина. В новом сезоне она раскроется в нескольких новых амплуа: Гриша Измайлов получит в ее лице любимую женщину, подруга Алена — прекрасного бизнес-партнера для своего нового дела, а Мухич — мудрого наставника, который будет подыскивать ему девушку для серьезных и длительных отношений.

Начальника отдела Яковлева замучает бессонница, а в редкие минуты сна будут одолевать кошмары. Нервы ни к черту, на работе — ад, который возглавит предводитель тьмы — Гриша Измайлов. Вернувшийся из Суворовского училища сын подкинет проблем, представив отцу свою новую любовь. Естественно, здесь не обойдется без участия опера Измайлова.

Сестренка Ника захочет познакомить брата Гришу со своим новым парнем. Но чем обернется тихий семейный ужин, будет ли он вообще тихим и какое впечатление на капитана Измайлова произведет молодой человек — об этом в новом сезоне киносериала.

Заскучавшие от бескудниковской рутины коллеги Гриши Измайлова решат развлечься, а заодно заработать денег. Полицейские создадут видеоблог «Крутые московские полиционеры». В своих роликах они будут рассказывать о трудовых буднях сотрудников ОМВД «Бескудниково».

ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ

Уже в первом эпизоде чрезвычайно изумленный Мухич примет заявление о краже 3500 рублей и передаст дело начальнику следственного отдела Грише Измайлову. И как настойчиво Мухич ни отмахивался от работы, даже предлагал потерпевшей 3500 из собственного кармана, та отказывалась забирать заявление. Следователю Мухичу, который никогда не пользовался зарплатной картой, совершенно невдомек, что такие ничтожные суммы могут служить поводом для подачи заявления.

ЕВГЕНИЙ НИКИШОВ, ПРОДЮСЕР: «ИСТОРИЯ СТАЛА БОЛЕЕ ШИРОКОЙ, БОЛЕЕ НАРОДНОЙ»

Когда эта прекрасная команда с Рублевки десантировалась в Бескудниково, появилось большое количество сюжетов, которые мы не могли себе позволить в условиях Барвихи. Взаимодействие рублевских с обычными людьми, столкновения в быту создают массу новых, неожиданных историй. В самом первом эпизоде Гриша помогает простой женщине найти небольшую украденную сумму. Это выглядит по-человечески: с одной стороны — смешно, с другой — очень лирично. Мы надеемся расширить аудиторию за счет того, что телезрители в персонажах будут узнавать себя и увидят не абстрактную недосягаемую гламурную жизнь Барвихи, а жизнь обычных людей. Отношения между основными персонажами стали глубже, интереснее, их мотивации станут понятнее, истории интереснее. Второй сезон стал более смешным, но вместе с этим появилась глубина и в хорошем смысле — социальность.

«Полицейский с Рублевки в Бескудниково», с 22 мая в 21.00 на ТНТ