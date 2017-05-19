Must See: Дюжина дизайнерских инста-аккаунтов
Если журналы по дизайну и интерьеру стоят, как правило, довольно дорого, то инста-идеи абсолютно бесплатны! Мы подобрали дюжину аккаунтов дизайнеров, которые могут и вас вдохновить на переделку или перестройку собственного жилья!
1. Tara Mangini & Percy Bright
Дизайнеры из Бруклина с абсолютно шикарным инстаграм-аккаунтом. Нельзя сказать, что герои щедро делятся своими идеи, но снимки путешествий, интерьеров и экстерьеров у них очень атмосферные и вдохновляющие. Даже немного завидно.
2. Amber Lewis
Амбер Льюис - блогер, мама и дизайнер умеет не только преображать пространство вокруг себя, но и прекрасный фотограф. У нее все по-модному: светлые тона, много воздуха, солнца и счастья. Её аккаунт можно просматривать даже не ради идей, а просто так.
3. Emily Henderson
Американский дизайнер, проживающая в Нью-Йорке, телеведущая и постоянный автор в крупнейшем журнале - она умеет заманить к себе на страницу и успешно заманивает. Вообще здорово, когда человек не только обладает отменным вкусом, но и умеет это мастерски отразить.
4. Bri Emery
Еще один заокеанский дизайнер с дико атмосферным аккаунтом в социальных сетях. У нее на снимках не так много ее личных работ, зато совершенно отменное видение окружающего мира. Иногда и у нее бывают фейлы, конечно, но в целом, очень неплохая страница.
5. Kelly Wearstle
Келли могла бы победить в номинации "Самое короткое описание". Ее аккаунт называется просто "Дизайнер. Мама. Любитель искусство и природы". Но в ее случае, краткость - сестра таланта, потому что бесподобные снимки и почти полмиллиона подписчиков - это что-то да значит в современном цифровом мире.
6. Jonathan Adler
Причепуренный красавчик и дизайнер наверняка любимец всех женщин и не только.
7. Ashley Stark
По сравнению со многими дизайнерами, аккаунт Эшли не может похвастаться огромным количеством подписчиков. Ну что такое 173 000 френдов? Но, как нам кажется, у нее ещё всё впереди, потому что потенциал определённо есть! Тем более, что у неё довольно редкая ниша - Эшли является не просто дизайнером, но знатоком ковров.
8. Becki Owens
Бекки - дизайнер из Калифорнии, поэтому в ее снимках южный колорит зашкаливает. Запрещается смотреть осенними балтийскими вечерами.
9. Joanna Stevens
Одна из самых популярных в сети дизайнеров - 4,7млн.подписчиков - это ого-го!
10. Rich Stapleton
Еще один любитель дизайна, белых стен и себя самого - Рич Степлтон. Всё очень красиво, светло, лаконично и линии, геометрия, строгая форма.
11. Kelly Vittengl
Поклонница винтажа и античности, которая обитает между Лондоном и Нью-Йорком, регулярно заглядывая в экзотические страны.
12. Sarah Sherman
Сара живет в Лос-Анджелесе и считает экспертом по текстилю, который очень активно и в самых разных формах использует в своем дизайне.