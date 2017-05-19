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Если журналы по дизайну и интерьеру стоят, как правило, довольно дорого, то инста-идеи абсолютно бесплатны! Мы подобрали дюжину аккаунтов дизайнеров, которые могут и вас вдохновить на переделку или перестройку собственного жилья!

1. Tara Mangini & Percy Bright

Дизайнеры из Бруклина с абсолютно шикарным инстаграм-аккаунтом. Нельзя сказать, что герои щедро делятся своими идеи, но снимки путешествий, интерьеров и экстерьеров у них очень атмосферные и вдохновляющие. Даже немного завидно.

A post shared by Tara Mangini & Percy Bright (@jerseyicecreamco) on Oct 13, 2015 at 12:23pm PDT

2. Amber Lewis

Амбер Льюис - блогер, мама и дизайнер умеет не только преображать пространство вокруг себя, но и прекрасный фотограф. У нее все по-модному: светлые тона, много воздуха, солнца и счастья. Её аккаунт можно просматривать даже не ради идей, а просто так.

A post shared by Amber Lewis (@amberinteriors) on Mar 20, 2017 at 6:00pm PDT

3. Emily Henderson

Американский дизайнер, проживающая в Нью-Йорке, телеведущая и постоянный автор в крупнейшем журнале - она умеет заманить к себе на страницу и успешно заманивает. Вообще здорово, когда человек не только обладает отменным вкусом, но и умеет это мастерски отразить.

A post shared by Emily Henderson (@em_henderson) on May 11, 2017 at 8:03am PDT

4. Bri Emery

Еще один заокеанский дизайнер с дико атмосферным аккаунтом в социальных сетях. У нее на снимках не так много ее личных работ, зато совершенно отменное видение окружающего мира. Иногда и у нее бывают фейлы, конечно, но в целом, очень неплохая страница.

A post shared by bri emery / designlovefest (@designlovefest) on Mar 27, 2017 at 4:51pm PDT

5. Kelly Wearstle

Келли могла бы победить в номинации "Самое короткое описание". Ее аккаунт называется просто "Дизайнер. Мама. Любитель искусство и природы". Но в ее случае, краткость - сестра таланта, потому что бесподобные снимки и почти полмиллиона подписчиков - это что-то да значит в современном цифровом мире.

A post shared by Kelly Wearstler (@kellywearstler) on Apr 13, 2017 at 2:14pm PDT

6. Jonathan Adler

Причепуренный красавчик и дизайнер наверняка любимец всех женщин и не только.

A post shared by Jonathan Adler (@jonathanadler) on May 15, 2017 at 2:39pm PDT

7. Ashley Stark

По сравнению со многими дизайнерами, аккаунт Эшли не может похвастаться огромным количеством подписчиков. Ну что такое 173 000 френдов? Но, как нам кажется, у нее ещё всё впереди, потому что потенциал определённо есть! Тем более, что у неё довольно редкая ниша - Эшли является не просто дизайнером, но знатоком ковров.

A post shared by Ashley Stark Kenner (@ashleytstark) on May 10, 2017 at 4:09am PDT

8. Becki Owens

Бекки - дизайнер из Калифорнии, поэтому в ее снимках южный колорит зашкаливает. Запрещается смотреть осенними балтийскими вечерами.

A post shared by Becki Owens (@beckiowens) on May 11, 2017 at 8:38am PDT

9. Joanna Stevens

Одна из самых популярных в сети дизайнеров - 4,7млн.подписчиков - это ого-го!

A post shared by Joanna Stevens Gaines (@joannagaines) on May 11, 2017 at 5:48am PDT

10. Rich Stapleton

Еще один любитель дизайна, белых стен и себя самого - Рич Степлтон. Всё очень красиво, светло, лаконично и линии, геометрия, строгая форма.

A post shared by Rich Stapleton (@rvstapleton) on Oct 19, 2016 at 7:19am PDT

11. Kelly Vittengl

Поклонница винтажа и античности, которая обитает между Лондоном и Нью-Йорком, регулярно заглядывая в экзотические страны.

A post shared by Kelly Vittengl (@francesloom) on Apr 27, 2017 at 9:21am PDT

12. Sarah Sherman

Сара живет в Лос-Анджелесе и считает экспертом по текстилю, который очень активно и в самых разных формах использует в своем дизайне.