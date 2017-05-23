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Что лучше: бег или ходьба, это индивидуальное решение каждого человека. Однако при выборе взвесьте все «за» и «против», и примите разумное решение.

Когда бег во вред

Бег – это самый распространенный вид спорта, который с годами становится все более популярным. Все больше людей, особенно в теплое время года, выходят в парки и стадионы с целью пробежать трусцой несколько километров.

Бесспорно, человек, регулярно занимающийся бегом, получает от этого упражнения много пользы. Во время занятия кровь интенсивно снабжается кислородом, тренируются мышцы, оказывается полезная нагрузка на сердце и сжигаются калории, что позволяет держать себя в форме. Однако этот вид физических нагрузок приносит и немало вреда, особенно если заниматься им неправильно. Так в городских условиях зачастую приходится совершать пробежки на асфальте, что приводит к травматизации стопы и позвоночника. Когда во время бега вы интенсивно передвигаете ногами, то наступает момент, когда обе ноги «оторваны» от земли, после чего всем весом вы приземляетесь на одну ногу. При каждом таком приземлении позвоночник испытывает сильную нагрузку, и длительные занятия зачастую приводят к ощутимым травмам, особенно если у вас лишний вес.

При ходьбе позвоночник не испытывает нагрузки, так как ноги всегда контактируют с землей, что позволяет избежать тяжелого приземления. Таким образом, если вы настроены на длительные занятия спортом, и вы в этом деле еще новичок, то отдавайте предпочтение быстрой ходьбе, хотя бы на первых порах, пока ваши мышцы не окрепнут.

Как бороться с лишним весом?

В последнее время много ученых сходятся во мнении, что для сжигания жира быстрая ходьба предпочтительнее, чем бег. Почему так? Рассчитано, что эффективное сжигание жиров происходит при определенном уровне частоты сердечных сокращений (пульса). Если пульс слишком высокий, то такой режим занятий способствует тренировке дыхательной, сердечно-сосудистой системы, а также повышению выносливость. Однако тренировки, при которых значительно повышается пульс, не способствую сжиганию жира. Конечно же, вы без сомнений добьетесь определенных результатов, однако они вас не сильно порадуют.

При ходьбе контролировать пульс несложно. Вы с легкостью сможете регулировать темп занятий, при которых ваш пульс достигнет 120-140 ударов в минуту, что соответствует оптимальному значению, способствующему сжиганию жировых отложений.

"Удобство" ходьбы

Еще одним немаловажным преимуществом ходьбы является относительное удобство этого вида спорта по сравнению с бегом. Ходьба достаточно легко может вписаться в ваш привычный график. Например, вы можете выйти на пару остановок раньше и дойти на работу или домой пешком. За продуктами не обязательно идти в ближний магазин, а на свой этаж можно подняться и по лестнице.

Ходьба с палками

Скандинавская ходьба – вид спорта, который популяризируется с конца 90-х годов и по сей день. Это быстрая ходьба с палками (по типу лыжных), благодаря чему в процессе занятий вовлекаются другие группы мышц, в отличие от простой ходьбы или бега. По мнению многих авторитетных врачей и спортсменов, скандинавская ходьба считается самым полезным видом спорта. Этот вид физической активности тренирует до 90% всех мышц тела и сжигает на 40-50% больше калорий, чем при обычной ходьбе. Ценность скандинавской ходьбы еще и в том, что при занятиях часть веса спортсмена переносится на палки, что значительно уменьшает нагрузки на позвоночник. Кроме того, скандинавская ходьба тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также существенно улучшает координацию движений.

Чем заняться: бегом или ходьбой, это индивидуальное решение каждого человека. Однако при выборе взвесьте все «за» и «против», и примите разумное решение. Если у вас нет лишнего веса, вы молоды и не страдаете хроническими заболеваниями, то, конечно же, можете заняться бегом, однако при условии, что вы будете бегать на грунтовом покрытии и в специальной обуви с амортизирующей подошвой. И не гонитесь за рекордами. Учтите, что работа на износ вредит организму. Профессиональные спортсмены – это люди, страдающие букетом заболеваний, заработанных во время тренировок, поэтому в занятиях важно соблюдать умеренность.

Источник: facenews