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В Риге огромное количество музеев. Мы, как правило, знаем только о самых больших и популярных. Однако в нашем городе немало галерей, студий и музеев совсем маленьких, но довольно атмосферных. Вот про них-то сейчас и расскажем.

Museum LV un Grata JJ

Абсолютно новая художественная галерея Museum LV un Grata JJ, которая открылась буквально на днях, 29 мая, в роскошном особняке по адресу Рига, улица Пумпура, 2. Современные авторы, самые разножанровые работы и большие, амбициозные цели.

Галерея Rietumu

В тихом центре, на улице Весетас, 7, вымахал многоэтажный Rietumu Banka, но мало кто знает, что в банковском фойе находится художественная галерея Rietumu, где частенько проходят выставки. И хорошие выставки! Например, прямо сейчас здесь представлена персональная выставка художников из России - Валерия и Татьяны Гончаровой.

Tatoo Art Gallery

В общем-то, это тату-салон на улице Стабу 46/48, который иногда тянет на несколько иное творчество. Вот на днях здесь открылась художественная выставка работ Светланы Хаенко — легендарной личности, ведущего русского искусствоведа Латвии.

Галерея Bastejs

Галеря Bastejs на улице Алкcная, 7 привечает ведущих современных художников.

Музей космических иллюзий

Музей иллюзий совсем недавно открылся в Старом городе, прямо на Домской площади, 1 и сразу привлек любителей селфи. Сам по себе музей не самый дешевый и не самый насыщенный, но ради красивой себяшки публика готова на все.

Рижский музей Югендстиля

Очень популярный среди туристов и очень маленький музей-квартира.

На самом деле, этот музей на улица Альберта, 12 считается одним из самых молодых — его открыли только в 2009 году. Но сам дом отстроен еще в 1903 году как личный дом К. Пешкена. У нас же теперь есть возможность ознакомиться с интерьером квартиры начала 20 века.

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Еще один "квартирный" музей прямо в центре Риги, на Элизабетес, 57а-26, в которую стоит заглянуть. Роман Сута и Александра Бельцова - представители классического модернизма.

Коллекцию музея составляют примерно 4 000 произведений искусства, в том числе картины, расписанные фарфоровые предметы, рисунки тушью, акварели, эскизы сценографии, театральных костюмов и росписи посуды, а также мемориальная мебель, предметы обстановки и архивные материалы – фотографии, письма, награды, каталоги выставок и другие документы. Ну и сама квартира — это вообще отдельный разговор и отдельное восхищение.

Музей Солнца

Музей Солнца находится в Старой Риге, по адресу Вальню, 30 и сам по себе мало интересен взрослым. Зато детям здесь есть, что делать. Особенно, если все правильно организовать и попасть на творческие мастер-классы.

Художественная галерея CUB

Отличное арт-пространство на З.А.Мейеровича, 6. Полуподвальное помещение, все такое андрерагрундное, таинственное и непонятое, что любо-дорого посмотреть! А посмотреть там обычно есть что.

Музей энергетики

Музей энергетики на улице Андрейостас, 8 находится в очень колоритном здании — привет индустриализму. А музейные экспонаты — прыжок в прошлое. Здесь собрана коллекция фотографий, чертежей и электроприборов , которые некогда использовались в Латвии, включая первые электрические счетчики.

Музей шляп

Музей шляп на Виландес, 7 — это коллекция самых разных головных уборов. «Музей задумывался как кругосветное путешествие по пяти залам, которое можно проделать всего за полчаса. Но на самом деле, чтобы собрать в комнатах рижской квартиры всё многообразие традиционных головных уборов, путешествовать пришлось двенадцать лет.

Многие из экспонатов сделаны вручную, многие буквально сняты с головы местных жителей, некоторые ценны как ювелирное украшение или как предмет антикварного искусства»

Художественная галерея Putti

Художественная галерея Putti на Пейтавас, 5/31, чаще всплывает как салон, где можно купить ювелирные изделия латвийских дизайнеров.

Но обычно там уголок-другой отданы под временные выставки. Вот сейчас здесь работает экспозиция «Экспериментальный шаг налево», где известные латвийские художники впервые представят созданные своими руками украшения, а художники-ювелиры – свои картины.

Арт-салон Figaro Art

Творческий центр Figaro Art — это галерея авторских кукол в Старом городе по адресу улица Торня, III-B. Это то самое место в городе, где встречают по одежке. Если она не понравится фейс-контролю непременно прозучит фраза: «Но это очень дорогая вещь!». Но куклы там и правда дорогие — авторские и изумительно проработанные. Если не купить, так посмотреть.

Художественная студия Гочи Хускивадзе

Гуча Хускивадзе - прекрасный художник и скульптор, которые умеет создавать праздник. Все его работы — яркие, солнечные, по-грузински жизнелюбивые. Картины и скульптуры можно купить или посто бесконечно их рассматривать в его студии на улице Лайпу 2/4, но Гоча и просто радуется гостям — всегда поболтает, предложит кофе и расскажет какую-нибудь забавную историю.

Мини-замок Даудери

Маленьким этот музей на Саркандаугаве назвать сложно. Но зато этот некогда частный дом семьи Бигнеров, владельца пивоваренного завода,- смело. С 2010 года Даудери является отделом Национального музея истории Латвии. А летом здесь особенно прекрасно. Отличный парк, колоритный дом, атморсферный интерьер. Рекомендуем!

Музей Рижского центра психиатрии и наркологии

В В Рижском центре психиатрии и наркологии еще года четыре назад открылся одноименный музей. Позитив так искать нет смысла, но прикоснуться к тайне человеческого разума, приблизиться просто даже к адресу Твайка, 2, который в свое время для рижан был очень говорящим — почему бы и нет?