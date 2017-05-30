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В начале июня различными мероприятиями Рига отметит Международный день защиты детей. Рижан и гостей города ожидают концерты, фестивали, творческие мастерские, спортивные мероприятия, игры и многое другое.

Мероприятия пройдут в новом культурном пространстве Stropi, в центре города, Плявниеках, квартале Спикери и Пардаугаве. Программа мероприятий весьма обширна.

Например, 1 июня, помимо мероприятия в культурном пространстве Stropi в Межапарке и Кенгарагсе, в квартале Спикери состоится фестиваль «Создавай и вдохновляйся» – это развивающие мастерские, игры с анимационной студией, концерт, представления, научный театр и многое другое.

В доме культуры «Иманта» дети смогут узнать, как создают кукол и мультики, посмотреть фильм и посетить «Школу безопасности».

Международный день защиты детей отметят и 3 июня – в квартале Калнциема состоится фестиваль «Делай сам».

Мероприятия запланированы на несколько дней в разных районах города. Подробная программа с адресами и расписанием доступна здесь.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.

Источник: riga.lv