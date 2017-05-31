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В анекдотах про блондинок светловолосые женщины простоваты и недалеки, но в реальной жизни все, конечно, не так. Сегодня среди тех, кого можно назвать ролевыми моделями в различных областях — от красоты до политики, — полным-полно златовласок, которые знают, чего хотят от жизни, и готовы вести за собой других. К Международному дню блондинок «Лента.ру» собрала фотопортреты тех, кто сегодня своим примером вдохновляет обычных женщин на маленькие подвиги и большие свершения.

Иванка Трамп

35-летняя дочь президента США Дональда Трампа нашла то, к чему стремятся многие современные женщины: идеальный баланс личного счастья и профессионального успеха. Иванка — признанная красавица, бывшая модель, жена и мама троих детей, бизнеследи. С конца марта 2017 года выпускница Пенсильванского университета еще и работает ассистентом отца (на безвозмездной основе).

Искра Лоуренс

A post shared by i s k r a (@iskra) on May 17, 2017 at 7:00am PDT

Самая бодипозитивная блондинка в мире вдохновляет миллионы Instagram-подписчиц любить свое тело, даже если его параметры далеки от некого общепринятого идеала. Британская модель Искра Лоуренс — одна из тех девушек, которые проложили себе путь в модную индустрию не худобой, а пышными формами. Некоторые пользователи бомбардируют ее полными ненависти и оскорблений сообщениями, но большинство читательниц микроблога благодарны 26-летней модели за то, что она помогает полным женщинам перестать ненавидеть себя.

Бриджит Макрон

Новая первая леди Франции старше своего супруга на четверть века. 64-летняя Брижит Макрон пребывает в новом политическом статусе всего-то без году неделя, но уже успела стать объектом пристального внимания, споров и сплетен. Не приходится сомневаться, что эта дама окажет большое влияние на отношение женщин к бракам, в которых муж сильно моложе жены. Возможно, ей удастся разрушить негласный стереотип, что у мужчины в возрасте может быть юная жена, а вот у женщины тех же лет молодого мужа быть не должно.

Памела Андерсон

49-летняя звезда «Спасателей Малибу» — одна из самых известных зоозащитниц из числа мировых знаменитостей. Многие годы Пэм пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой благотворительных кампаний (в частности, против использования меха в одежде). Если кто-нибудь из сотен тысяч ее подписчиц в Instagram решил, что вполне может прожить без норковой шубы, — это, конечно, заслуга Андерсон. Кстати, в мае 2017 года актриса подарила шубку из российского экомеха Мелании Трамп.

Скарлетт Йоханссон

С политическими взглядами 32-летней голливудской актрисы можно соглашаться или не соглашаться (она выступает против президента США со дня его избрания), но в ходе январских протестов в Нью-Йорке звезда сумела показать миллионам женщин, что такое активная гражданская позиция. Вряд ли кто-то отстаивает свои взгляды громче, чем это делала Скарлетт, выступая с речью перед многотысячной толпой на Women`s March («Женский марш») в день инаугурации главы государства.

Дженнифер Энистон

Стать мамой или папой — мечта вовсе не каждого современного человека. Однако инакомыслящие, известные как чайлдфри, из-за принятого решения не иметь детей почти всегда испытывают сильное давление общественного мнения. Звездам приходится еще труднее: весь мир считает себя вправе оценивать и осуждать их. 48-летняя Дженнифер Энистон личным примером показывает, как вежливо, но твердо посылать подальше всех, кто сует нос не в свое дело.

В 2016 году звезда, всегда заявлявшая об отсутствии желания становиться матерью, написала открытое письмо всем, кого волнует ее личная жизнь. «Давайте решим за себя и за молодых женщин, которые берут с нас пример: необязательно выходить замуж или иметь детей, чтобы быть полноценными», — предложила актриса.

Хлои Кардашьян

32-летняя Хлои Кардашьян показала пример решительности в борьбе за стройную фигуру. Американка всегда была в своей телесемье гадким утенком: страдала от избыточного веса и, по ее признанию, из-за этого при всех своих финансовых возможностях не могла найти стилиста — модные эксперты не хотели работать с «проблемной» фигурой. Младшая из трех сестер, носящих громкую фамилию, не чувствовала себя уверенно в собственном теле. Переломный момент настал, когда Хлои в 2013 году разъехалась с мужем, баскетболистом Ламаром Одомом. Супруг изменял ей, она решила лечить разбитое сердце в спортзале и добилась впечатляющих успехов: Хлои версии 2013 года и нынешняя — это практически два разных человека.

В 2017 году на телеканале Е! стартовало собственное реалити-шоу Хлои — Revenge Body («Тело-месть»). В нем знаменитость делится фитнес-советами и поддерживает женщин, решивших улучшить фигуру с помощью физических упражнений и диет.

У Кардашьян более 67 миллионов подписчиков в Instagram, так что смело можно сказать, что ее голос,призывающий женщин не бояться менять себя к лучшему, звучит достаточно громко.

Наталья Воднянова

Мало кто из звезд уделяет так много времени и сил благотворительным инициативам, как эта 35-летняя модель. Наталья прикладывает много усилий, чтобы вовлечь миллионы своих подписчиц в соцсетях в филантропическую деятельность.

В 2004 году, едва получив мировую известность, Водянова основала собственный фонд «Обнаженные сердца» (The Naked Heart Foundation) для строительства детских площадок на территории России и за рубежом. В общей сложности фонд построил более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую площадку для детей с отклонениями в умственном развитии.

С 2011 года фонд Натальи занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», направленной на преломление существующей в России традиции отказа от детей с особенностями развития. В рамках этой программы были построены «Центр поддержки семьи» в Нижнем Новгороде и «Лекотека» в Тульской области.

Мадонна

58-летняя поп-певица — один из самых убедительных звездных примеров того, как не стареть душой и по возможности телом. Мадонна с годами не теряет драйва и сексуальной энергии. Она регулярно показывает своим поклонницам, что для вечной молодости необязательно продавать душу дьяволу: всего лишь надо заниматься любимым делом, идти в ногу со временем, следить за молодежными трендами, держать себя в хорошей физической форме, правильно питаться и не стесняться собственного интереса к противоположному полу. Трудно? А никто и не обещал, что быть бодрой и сексапильной пенсионеркой — легко.

Андреа Пежич

A post shared by Andreja Pejic (@andrejapejic) on May 26, 2017 at 6:22am PDT

Манекенщик Андрей Пежич сменил пол на женский в январе 2014 года. До этого он сделал успешную карьеру в мире моды благодаря андрогинной внешности — молодого человека приглашали демонстрировать и мужскую, и женскую одежду. Однако Пежич всегда ощущал, что он все-таки скорее Андреа, чем Андрей, поэтому решился на гормональную терапию и серию операций по смене пола. В свои 25 лет Андреа — в числе самых известных представителей трансгендерного сообщества. Ее примером вдохновляются те, кому, как и ей когда-то, так непросто решиться полностью изменить свою жизнь.