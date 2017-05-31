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Алексей Наумов, ректор Латвийской академии художеств и один из самых дорогих художников Латвии, а также Андрис Витолиньш, руководитель кафедры живописи, в рамках проекта Erasmus+ побывали в Международном университете Флориды. И не просто так. Два наших соотечественника провели мастер-классы для заморских студентов.

А поделиться тому же Алексею есть чем. Он всегда использует цвет, как сюжет. И про свой творческий процесс говорит так: "Могу уехать за две тысячи километров. Потом проехать еще сто метров. И пройти еще два шага. Чтобы найти то, что хочу писать. И писать мне хочется только позитивные эмоции"

Между прочим, Алексей Наумов мог бы и не состояться как художник, если бы не его мама, которая привела маленького Лёшу в художественную школу Розенталя. На экзамен Алексей пришёл совершенно не подготовленным. Но нарисовал работу и поступил. Все-таки талантливый человек, талантлив во всём.

Причем первую картину, натюрморт, у молодого студента сразу купил... музей! Что, конечно, подарило будущей звезде веру в себя. Однако и на солнце бывают пятна.

"Есть такое место, Живерни, где у Моне был сад. И все там прекрасно: и вода, и деревья, и цветы. Но когда мы поехали туда писать, то все время что-то не шло. Менял холсты, локацию - никак. Но потом решил, я ведь в гостях у великого художника. Надо бы у него разрешения спросить. И спросил. И все получилось".

И это сейчас Алексей такой серьезный, представительный мужчина и востребованный художник. А в юности это был хиппи, который слушает на пластинках Pink Floyd и ... занимается фигурным катанием. Так что помимо картин от Алексея Наумова можно ожидать еще и, если не тройной тулуп, то полуторный - точно.