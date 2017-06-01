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Ежегодно, 1 июня, празднуется не только огромная роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом – в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН этот день был провозглашен всемирным днем родителей.

Для того, чтобы наши дети выросли счастливыми, им нужно видеть соответствующий пример в семье. Поэтому сегодня мы публикуем для вас 7 заповедей, которые следует взять на заметку каждой маме, чтобы, уйдя в ежедневные хлопоты, не потерять себя и уметь радоваться жизни.

Заповедь №1 – важно оставаться верной себе и своим взглядам на жизнь

Несомненно, рождение ребенка меняет жизнь кардинальным образом. Однако нужно не грустить о том, что многие возможности и события теперь пройдут мимо вас, а найти время для воплощения желаний, на которые ранее у вас не было времени. Многие мамы в декрете открывают в себе новые таланты, учатся новому ремеслу, или же просто наслаждаются новой ролью. Главное не зацикливаться только на быту, не чувствовать себя жертвой обстоятельств.

Ученые выяснили, что женщины, которые нашли баланс между материнством и своими амбициями, чувствуют себя счастливыми и еженедельно находят в среднем 1-3 часа времени на общение с подругами. А те, кто испытывает в большей степени раздражение от новой роли, жалея себя, не находят на развлечения даже часа в неделю.

Заповедь №2 – не гонитесь за идеалом

Идеальных людей не бывает, даже если вам кажется, что ваша знакомая или соседка – идеальная мама, а вы ей и в подметки не годитесь, не спешите себя корить, и стараться прыгнуть выше головы. Да и детям полезнее видеть рядом с собой обычную женщину, которая не всегда знает ответ на вопрос или у нее может не получится пирог. Дети важно видеть ваши недостатки, чтобы научиться адекватно воспринимать свои неудачи и поражения.

Заповедь №3 – научитесь радоваться даже мелочам

Часто мама в декрете настолько загружена семейными обязанностями и делами, что не успевает замечать, что происходит вокруг нее. Но важно помнить о том, что жизнь вот она – сейчас, и радоваться каждому моменту, каждому прожитому дню. Иногда стоит отложить все дела, и просто провести день с малышом – придумывать различные игры, гулять, веселиться, искать счастье в мелочах – радуга после дождя, еще один распустившийся цветок, смех ребенка – чем больше позитивных моментов вы заметите в течение дня, тем счастливее будете.

Заповедь №4 – побольше семейных традиций

Заведите в своей семье традиции, которые будут обязательными, чтобы не произошло. Это могут быть ежедневные семейные ужины, или вылазки всей семьей на каждых выходных или раз в месяц. А может быть достаточно просто делать красивые семейные фотосессии раз в год. Абсолютно не важно, что именно вы придумаете, и как будете воплощать в жизнь семьи – главное, чтобы все получали удовольствие от совместного времяпровождения и знали, что дома их ждут и любят.

Заповедь №5 – тратьте время на себя

Часто бывает так, что став матерью, женщина отодвигает на второй план свою внешность, хобби, увлечения. Но важно помнить, что с рождением ребенка жизнь не останавливается, а наоборот может заиграть яркими красками. Составляйте свой день так, чтобы у вас была возможность уделить час-другой себе любимой – сходить в салон, купить новое платье или безделушку, а может быть просто погулять в парке. Главное – быть счастливой сегодня и сейчас, не откладывая на потом.

Источник: Обозреватель/MAMACLUB