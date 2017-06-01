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В День защиты детей, конечно, о детях. А ваши мальчишки и девчонки знают, кем работают их родители? Делитесь в комментариях высказыванием своих отпрысков и поднимайте друг другу настроение!

Ксения Камиказа, диджей

Дочь Вера (8 лет): "Мама на работе играет на компьютере, танцует и поднимает руки вверх" Дочь Майя (6 лет): "Мама на работе делает туца-туца"

Максим Толстой, председатель Комитета по развитию города Риги

Дочь Света (5 лет): "Папа работает в Риге. Там огроменный красивый дом. На работе папа ищет друзей! Когда папа едет далеко - мне грустно, но он всегда привозит подарки. Папа умный и красивый."

Татьяна Таурена, хозяйка бутика Mele

Сын Марат (7 лет): "На своей работе взрослые делают свои вещи. То есть, они делают то, что они предназначены делать. Моя мама продаёт шубы. И кольца. И перчатки. И сумки. Приглашаю вас заглянуть к моей маме в магазин."

Евгений Коваленко, архитектор

Дочь Соня (9 лет): "Мой папа рисует и проектирует дома, и рассказывает другим как их строить."

Элина Шенбергер, предприниматель, директор детского сада

Злата (9 лет): "Моя мама герой! Первое - она директор детского садика,а также учитель и медсестра этого садика. Ещё она модельер. На своей фабрике мама делает самую красивую одежду, а также носит самую красивую одежду,её часто приглашают на показы мод и печатают в журналах!"

Игорь Демчаков, председатель правления и совладелец SIA booking group

Дочь Лиза (10 лет): "Мой папа продает машины. Он прокатчик машин. Только у него нет своих машин. Он берет их у Сикст и даёт в прокат людям. Дешевле."

Ингемар Шафранек, руководитель IT-департамента в банке

Полина (8 лет): "Папа работает в банке. Пишет статьи. Или что там делают программисты. Папа программист. Вот у банка есть специальная программа, в которой нужно работать каждый день. И он эти программы делает. Ему поручают задания, а он поручает их другому. С мамой все проще - она журналист. Вот, например, открылся музей, мама берёт у его директора интервью, потом делает монтаж, чтобы было всё идеально, и выставляет в телевизор"