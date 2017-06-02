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На днях в самом сердце «посольского района», на улице Пумпура, 2, открылась новая художественная галерея «Museum.lv un Grata JJ».

Причем открылась с крайне амбициозными целями — собирать здесь работы современных латвийских художников и самые перспективные отправлять в швейцарскую галерею. Которая тоже принадлежит той самой Grata JJ. Прямо на берегу Женевского озера наши макслиниеки будут надеяться на богатого покупателя.

И галерея, и центр искусства Grata JJ — детище Юлии Ересько, художницы и бизес-леди. Ну как бизнес. Сама Юлия признается, что могла бы сидеть дома и писать, но хочется нести искусства в массы. Она и несёт. И чётко понимает, что Швейцария — для денег, а Латвия — для души.

Более того, галерея позиционируется не только для полотен, но и для театральных трупп, творческих встреч, литературных кружков и даже для музыкальных вечеров («Мы можем притащить сюда даже рояль!»)

Сама Юля уверяет, что организаторы очень открыты к любому виду сотрудничества, в котором есть творческая искра. И для этого совсем не обязательно ночевать со своими картинами у входа в галерею.

На втором этаже — студенты Латвийской академии художеств со своими работами. Оценить их придется вам самим. Потому что там или светофор, или коробка, или тень, или желудок — полёт для любой, даже самой извращенной фантазии.

Пять комнат и каждая со своей тематикой. Там тебе и обнаженная «Алиса в Стране чудес», и бешеные часы, которые несутся с огромной скоростью, и керамическая посуда, и портреты насекомых, и вообще можно выйти на балкон и посмотреть на улицу Пумпура с высоты второго югенд-этажа.

На первом этаже — уже сформировавшиеся художники, которые становились как мастера в период независимости Латвии. «Дети свободы, интроверты и виртуозы» - именно так их описывает арт-директор и художница Инга Юрова. Первое же полотно, которое попадает на глаза, принадлежит кисти Алексея Наумова.

Как известно, Наумов — директор ЛАХ и уж кто-кто, а он точно не становился как профи в период независимости. Но это детали. Тем более, что именно он стал учителем для многих художников нового поколения.

Регулярно в помещениях галереи будут проходить самые разные перфомансы: здесь будут писаться картины, разбрызгиваться краска, наверное и точно звучать гитара — развлечения на любой вкус.

Другое дело, что попасть на это мероприятие смогут только счастливчики. Никакого времени, никакого расписания. Зашёл на выставку, а оказался в центре арт-экшена. И такое бывает. Ну и, конечно, любую картину и любую скульптуру можно купить и унести домой.

Я очень скептически отношусь к современному искусство, но именно сюда зайти стоит. Больше половины представленных работы — действительно радуют глаз. Коты и Московский форштадт Инги Юровой, ангел с метлой Кристине Кутеповой («Все женщины — ангелы, но у каждой есть своя метла») и другие, не менее интересные работы.

Автор: Евгения Шафранек