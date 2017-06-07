Американская выпускница пришла в ужас от сшитого на заказ платья
По всему миру грядет череда школьных выпускных, а значит, миллионы старшеклассниц сходят с ума по поводу своего образа для финального школьного бала. Кошмар почти каждой девушки — выглядеть плохо во время этого важного события. Поэтому юные леди проводят не одну неделю в поисках того самого платья-мечты. Американка Малекса Мейвезер к выбору наряда подошла со знанием дела: девушка решила его сшить у местной портной.
Как вы уже догадались, результаты работы швеи кошмарны…
фото: facebook.com/shamsincere
Возможно, девушка хотела быть похожей на Бейонсе, которая в 2012 году появилась на Met Gala в прозрачном платье Givenchy с перьями.
Так или иначе, сшитое портнихой платье разочаровало Малексу и ее маму. А ведь оно стоило больше 300 долларов! Конечно, школьнице пришлось покупать новое платье, которое оказалось более удачным.
фото: facebook.com/shamsincere
Источник: COSMOPOLITAN