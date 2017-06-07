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фото: facebook.com/shamsincere

По всему миру грядет череда школьных выпускных, а значит, миллионы старшеклассниц сходят с ума по поводу своего образа для финального школьного бала. Кошмар почти каждой девушки — выглядеть плохо во время этого важного события. Поэтому юные леди проводят не одну неделю в поисках того самого платья-мечты. Американка Малекса Мейвезер к выбору наряда подошла со знанием дела: девушка решила его сшить у местной портной.

Как вы уже догадались, результаты работы швеи кошмарны…

фото: facebook.com/shamsincere

Возможно, девушка хотела быть похожей на Бейонсе, которая в 2012 году появилась на Met Gala в прозрачном платье Givenchy с перьями.

Так или иначе, сшитое портнихой платье разочаровало Малексу и ее маму. А ведь оно стоило больше 300 долларов! Конечно, школьнице пришлось покупать новое платье, которое оказалось более удачным.

фото: facebook.com/shamsincere

Источник: COSMOPOLITAN