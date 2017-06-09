Благотворительность: раскрасили детские будни, плеснув палитру из стакана!
Когда много хороших людей собираются вместе, чтобы сделать хорошее дело для хороших детей - у них непременно все получится.
В Международный день защиты детей рижский центр отдыха и развлечений совместно с благотворительным фондом "Coloring the World" организовали благотворительный праздник для ребятишек из детских домов Риги и Даугавпилса.
Почти три десятка ребятишек от 7 до 16 лет получили настоящий праздник: вкусная еда, аниматоры, боулинг, детская дискотека, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузерей, возможность попробовать себя в качестве настоящего танцора брейкданса под руководством опытного тренера и приятные подарки в конце мероприятия.
Юлия Григорьева, руководитель благотворительного фонда "Coloring the World": "Это огромное счастье наблюдать, как дети радуются тому, что мы вместе организовали. И, как выяснилось, рядом с нами огромное количество людей, которые готовы были прийти на помощь: собрать вещи, приготовить подарки, оказать волонтёрскую или организационную поддержку.
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв. Вместе мы создали большой и яркий праздник, который подарил детям, которые так нуждаются в радости, ласке и заботе, незабываемые эмоции и веру в людей, в нас, в доброту этого мира"
Фото: Иван Варшавский, Наталья Афонина