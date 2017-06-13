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Ученые из Вроцлавского университета выяснили, что может влиять на привлекательность человека. Оказалось, что по-настоящему привлекательный человек обладает приятным голосом и запахом тела.

Специалисты проводили исследование в течение 30 лет и выяснили, что очень много информации о человеке дает его голос. Слушатель на подсознательном уровне делает выводы об эмоциональном состоянии собеседника, его способности сотрудничать и уровне доминантности.

Результаты последних исследований говорят о том, что запах подает о человеке точно такую же информацию, как и его голос. Кроме того, нейровизуализация мозга позволила считать, что вместе обоняние и зрение могут давать намного больше информации о человеке, чем по отдельности. Такое сочетание ощущений, получаемое из разных источников, является больше чем суммой впечатлений, оно намного ярче и сильнее.

Источник: VladTime