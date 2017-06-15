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фото: publicitātes

В воскресенье 18 июня в 11:00 различными творческими мероприятиями для детей и музыкальными выступлениями будет открыта детская площадка будущего спортивного квартала на месте бывшего стадиона ЛУ (улица Кришьяна Барона, 116а).

Территория нового спортивного квартала в центре города составляет 4 гектара, из которых около 7000 квадратных метров отдано под самую большую в Риге игровую площадку для детей. На ней установлено игровое оборудование различного типа и элементы, предназначенные для детей двух возрастных групп – дошкольного/младшего школьного возраста до семи лет и для детей от восьми лет и старше.

фото: publicitātes

На мероприятии, посвященном открытию игровой площадки, выступят детские вокальные группы Knīpas un Knauķi, Poppy и Karameles, танцевальные коллективы Mazais andžiņs, Kaspīne. Свои представления покажет цирковая студия Jaunība и фокусник Dante Pecoli. Будут игры с любимыми сказочными героями из творческого объединения Pasaku nams. Детей ждет шоу мыльных пузырей и другие сюрпризы.

В основе визуального оформления площадки лежит история, а также символы Риги. Использованные синяя брусчатка и резиновое покрытие визуально «делит» Даугава: где есть остров, как с вертикальными элементами для подъема – пирамидами, так и для швартовки корабля.

фото: publicitātes

На одном берегу Даугавы расположен стилизованный Старый город с характерными элементами – копиями Домского собора, Черного кота, башен и мостов с геральдическими знаками. Эта «часть города» предусмотрена для детей дошкольного возраста. Здесь можно будет и побегать, и позаниматься спортом, и поиграть в различные ролевые игры на специально предусмотренных для этого игровых элементах. Как и в любом старом городе, у этого участка будут свои секреты, которые маленькие исследователи смогут для себя открыть, следуя конкретным указателям.

Для совсем маленьких здесь будут специальные качели с особым размахом, где можно качаться вместе с мамами.

Пересечь искусственную Даугаву будет возможность по двум тропам на тросах или по мостику, попав в зеленую Пардаугаву со своими высотками, аттракционами, но уже для детей старшего возраста, использовать которые будет можно не только в радость и удовольствие, но и для физического развития.

Визуально берега соединяет и особая «телефонная линия», посредством которой дети смогут общаться один с другим – каждый на своем берегу. Дополнительно вдоль все площадки будут установлены скамеечки для родителей, а в «устье Даугавы» в брусчатке разбит фонтан, который освежит в жаркие дни.

Источник: Riga.lv