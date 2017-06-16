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В Москве назвали победителей пятого «Медиабренда» — престижного конкурса в области телевизионного промо и дизайна. Телеканал ТНТ стал абсолютным лидером среди всех участников конкурса.

На счету телеканала ТНТ 21 награда (6 первых мест, 5 вторых мест и 10 третьих), и в отличие от остальных соискателей ТНТ был отмечен по всем четырем основным направлениям.

Рубен Оганесян, заместитель генерального директора канала ТНТ по стратегическому маркетингу:

«Для нас важнее всего любовь телезрителей! Спасибо всем, кто смотрит ТНТ! Хотя побеждать и получать награды нам тоже очень приятно! Из всех телеканалов страны мы сумели взять больше всех наград, причем первые места получены в абсолютно разных номинациях за работы, созданные людьми из самых разных отделов маркетинга ТНТ. Мы сильны командой и считаем, что это только начало. Ну и конечно, у нас ничего не получилось бы без талантливых продюсеров, создающих контент, который так хочется продвигать».

Работы телеканала были удостоены наград в категориях: «Эфирное промо», «Эфирный дизайн», «Внеэфирное промо» и «Общие номинации и специальные призы».

Ближайший конкурент ТНТ по количеству наград — телеканал СТС, собравший на конкурсе 16 наград, пять из которых получено за ролик к серии фильмов о Джейсоне Борне.