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Всего в Риге 8 мест для купания, находящихся под надзором городских властей и спасателей, пляжей: три речных, два озерных и три морских.

Румбула

Этот пляж в Кенгарагсе небольшой (170 метров в длину, 30 метров в ширину) и уютный. Из-за неровного рельефа местности его не стали засыпать песком (смыло бы в Даугаву первой грозой), а пошли другим путем: уложили рулоны натуральной травы. На пляже установлены две раздевалки, есть биотуалеты. Тут же рядом – бесплатная автостоянка, она отделена от места отдыха маленьким рвом и фигурно выложенными камнями. Место для плавания отмечено буями. На вышке круглосуточно дежурят спасатели.

Главное достоинство Румбульского пляжа – добираться сюда не только легко, но и очень приятно. Ведь он является частью инфраструктуры так полюбившегося рижанам Даугавского променада. До плавания и после можно прогуляться вдоль живописного речного берега по заасфальтированной дорожке, где движутся, не мешая друг другу, пешеходы, роллеры, любители скейтов, велосипедисты и мамочки с колясками. Скамейки на самом пляже пока не установлены (этот вопрос будет решен в ближайшее время), но стоит отойти метров на сто – и на самом променаде их полным-полно.

Нынешней весной Восточная исполнительная дирекция высадила неподалеку 21 иву семи разных сортов, снабженных пояснительными табличками для любознательных.

Чаще всего пляжем пользуются, конечно, жители Кенгарагса. Для них это практически домашний пляж. Но чем дальше продлевается променад (по плану он должен дойти до Дарзини), тем больше тут появляются велосипедисты с самых разных концов Риги.

Луцавсала

Луцавсала – это огромное поле (11 гектаров), покрытое подстриженной травой, с очень грамотно продуманным ландшафтом. Есть зона для пикников, зона подвижных игр для взрослых (пляжный волейбол, например) и игровая площадка для детей, крупнейшая в городе.

Ориентир, по которому пляж виден издалека, – спасательная вышка, похожая на жилище индейцев на сваях. В этом году тут оборудуют причал, чтобы можно было оперативно спускать лодку на воду. Кстати, спасатели присматривают за порядком не только на воде, но и на берегу.

В распоряжении отдыхающих – кабинки для переодевания, биотуалеты. Выгодное отличие пляжа Луцавсалы: здесь достаточно деревьев, в тени которых можно укрыться от солнца. Правда, неподвижно загорают единицы – большинство людей играют с мячом или осваивают многочисленные тренажеры, позволяющие размяться, отжаться, полазить, попрыгать, в общем – подвигаться не только детям, но и взрослым.

Перед въездом в зону отдыха находится бесплатная автостоянка. Поскольку Луцавсала имеет у рижан колоссальный успех, в данный момент там, неподалеку, оборудуется дополнительная автостоянка. До пляжа можно добраться и на велосипеде.

Кипсала

Речной пляж на Кипсале – неофициальный. По экологическим причинам он никогда не будет соответствовать стандартам места для купания, оговоренным Правилами Кабинета министров. Тем не менее, поскольку рижане упорно отправляются туда загорать и купаться, муниципальные службы пошли им навстречу. Пардаугавская исполнительная дирекция превратила «дикий» пляж в цивилизованное место отдыха: установила кабинки для переодевания, туалеты, скамейки, мусорные урны.

Для малышей имеется небольшая яркая горка. Для взрослых обустроено место под пляжный футбол. В жаркое время тут работает летнее кафе.

По причине неофициальности этого места Рижская муниципальная полиция не может установить там стационарную спасательную вышку. Но и оставить купающихся людей без надзора – тоже не дело. Поэтому с началом пляжного сезона спасатели просто выставляют там свой пост.

Почему пляж на Кипсале так привлекает горожан, понятно. Сам пляж – это много золотого песка, на котором комфортно загорать и без шезлонгов, а также потрясающий вид. Справа – панорама Старого города, напротив – белоснежные лайнеры, зашедшие в Рижский свободный порт. Но главное – добраться сюда из центра города можно за считанные минуты.

Автостоянки нет, но машину можно оставить на близлежащих улицах Кипсалы.

Вакарбулли

Пляж Вакарбулли – это прибрежная зона за Болдераей на острове Даугавгрива (Усть–Двинск). Сюда легко добраться автобусом: 36-го маршрута (который в летнее время курсирует чаще) и 3-го маршрута (он ходит до пляжа по субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Бело-голубые раздевалки гармонируют с Синим флагом, реющим на суше. Это – международный знак качества. Обладателем Синего флага пляж Вакарбулли является уже восьмой год подряд, награда вручается Фондом экологического образования (куда входят 60 стран мира). Она означает, что соблюдены самые высокие стандарты качества и гарантирован длинный перечень услуг: наличие душевых кабинок, комнаты матери и ребенка, медицинского пункта, питьевой воды, уборка пляжа происходит минимум раз в сутки с обязательным просеиванием песка, вода соответствует высшим показателям качества – и так далее.

Малыши имеют возможность повозиться на яркой горке, взрослые любители активного отдыха обычно сосредотачиваются в спортивной зоне, где обустроены площадки для волейбола, баскетбола и футбола.

К морю по песку проложены специальные деревянные настилы, обеспечивающие доступ к воде инвалидам на колясках. Еще плюс: обилие указателей, позволяющих сразу отыскать нужный объект, будь то душевые или туалет.

Кто отдыхает, а кто и на службе: спасатели зорко следят за купальщиками с верхушки спасательной станции. Также работают все, кто обеспечивает пляжный сервис: тут предлагают аренду шезлонгов, водных велосипедов и надувных аттракционов. Имеется киоск с мороженым, работает кафе.

Есть вместительная автостоянка, также обустроена стоянка для транспортных средств инвалидов.

Даугавгрива

Этот пляж находится не так далеко от жилого массива в Даугавгриве. Дорога к морю проходит через зону заповедника Приморского природного парка, в котором гнездятся редкие виды птиц. Поэтому для любителей понаблюдать за пернатыми оборудована смотровая площадка. Через заповедник также проложена природная тропа, по которой интересно прогуляться.

Машину можно оставить на бесплатной стоянке на 50 автомобилей. Дорога от стоянки до пляжа вымощена, чтобы было удобно перемещаться как пешеходам, так и велосипедистам и мамам с колясками. Вдоль установлены скамейки.

Пляж в Даугавгриве поделен на две зоны – для тех, кто загорает и для тех, кто предпочитает активный отдых. Имеются площадки для пляжного волейбола и футбола. Есть игровая площадка для детей. Установлены раздевалки, лежаки, оборудованы туалеты.

На вышке круглосуточно дежурят спасатели. Мусорные контейнеры опорожняются каждый день. Верхний слой песка на пляже регулярно просеивается. В будущем исполнительная дирекция планирует оборудовать стойки для велосипедов и дополнить детскую площадку новыми игровыми элементами.

Добраться до этого пляжа можно автобусами номер 3 и 36 (летом курсирует чаще).

Вецаки

Морской пляж в Вецаки ничуть не хуже, чем в Юрмале. И возможностей для активного отдыха тут не меньше. На пляж ведет новая плиточная дорожка, удобная для проезда велосипедистов, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями в передвижении. К привычным пляжным биотуалетам прибавился новый санитарный комплекс: там расположены душевые кабины, комната матери и ребенка, туалеты обычные и туалеты для инвалидов (бесплатно). Найти этот комплекс помогают указатели-пиктограммы и информация на табло.

Установлены уличные тренажеры для взрослых, есть площадки для пляжного волейбола. Что касается детей, то для них тут недавно создан новый, соответствующий стандартам Евросоюза, игровой комплекс. В этом году установлены удобные и безопасные качели, в том числе, с сиденьями закрытого типа – для самых маленьких. Также добавились качели-корзина (так называемое «гнездо аиста»), столь любимые детьми. В ближайшее время для подростков будет установлена сетка-пирамида 3,5 метров высотой.

Есть пункты проката шезлонгов, надувные батуты. При выходе с пляжа установлены души для ног, чтобы можно было смыть налипший песок. На каждом шагу установлены мусорные контейнеры. Создана отдельная зона для курения. Специальная техника ежедневно просеивает пляжный песок, чтобы исключить любые осколки.

Что касается спасателей, то в Вецаки у них не просто вышка, а отлично оборудованная спасательная станция, которая работает круглый год. Спасатели объезжают обширный пляж на квадрациклах, на воде в полной готовности дежурят две надувные спасательные лодки.

В целом, пляж в Вецаки не только не уступает юрмальским пляжам, но и имеет свое преимущество. В отличие, от Юрмалы, тут не натыкаешься на каждом шагу на частные пляжи с лежаками за безумные цены и на помпезные ВИП-зоны, характерные для Юрмалы последних лет.

Бабелите

Всего в двадцати минутах езды от центра Риги, на расстоянии нескольких сотен метров от главной магистрали – улицы Бривибас – находится густой лес. А посреди него – озеро Бабелите: излюбленное место отдыха и купания рижан. Его глубина – 5,5 метров, площадь – 6,9 га. Воздух здесь всегда чист и свеж – благодаря обилию сосен возрастом до 130 лет. Там, где почва влажнее, растут ивы и вербы.

Купаться здесь комфортно: вода прогревается быстрее, чем в море, волн не бывает. С началом пляжного сезона спасатели размечают буями две купальные зоны: для взрослых и для детей. Сектор купания для детей имеет совсем небольшой уклон и глубина воды здесь не превышает 70 см. На берегу установлены раздевалки и переносные туалеты. Обустроена спортивная зона: площадки для пляжного волейбола и столы для настольного тенниса. Имеется детская игровая площадка, в этом году добавятся несколько элементов. Вокруг озера созданы несколько мест для пикника: там вкопаны столы, скамейки, есть мангалы. Вблизи пляжа сделана велостоянка

Во время купального сезона круглосуточно работает спасательная служба. Регулярно проводятся анализы воды, результаты которых отображены на табло. На озере это особенно важно, потому что тут любят гнездиться птицы.

Кишэзерс

Пляж в Межапарке на Кишэзерс – такой же неофициальный, как на Кипсале. Это означает, что местная администрация могла бы вообще им не заниматься. Да и следить за безопасностью купальщиков в таком месте тоже никто не обязан.

Но так сложилось, что именно здесь, в десяти метрах от пляжа, располагается опорная база спасательной службы Рижской муниципальной полиции. У причала пляшут на мелкой волне мощные скоростные катера. На берегу не просто вышка, а серьезная спасательная станция со своим центром видеонаблюдения. Как и в Вецаки, она работает круглый год. Так что безопасность купающихся – в надежных руках.

Пляж на Кишэзерс – крохотный. Дно неприятное, очень илистое. Недавно его углубляли до шести метров, иначе можно было просто увязнуть в толстом слое ила. На берегу нет условий, чтобы поиграть в футбол или в волейбол. А из аттракционов для детей – лишь бревно да качели. Это понятно – настоящие (и замечательные!) игровые площадки расположены в другой части этого огромного лесопарка. Тем не менее, от отдыхающих на крохотном пятачке в жаркий день нет отбоя. Солнце, вода, рядом кафе – что еще надо для счастья.

Больше информации о рижских пляжах, а также о температуре воды в водоемах вы можете узнать на официальном информационном портале Рижской думы www.riga.lv.

Источник: RIGA.LV