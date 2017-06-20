Топ-5 Instagram аккаунтов для дополнительной мотивации в спорте
Они просто занимаются любимым делом: кто-то увлекается фитнесом, а кто-то – йогой. Но всех объединяет одно – за их образом жизни следят миллионы людей. Сегодня расскажем о пяти аккаунтах, на которые стоит немедленно подписаться, если ищите дополнительную мотивацию в спорте.
Amanda Bisk (674k подписчиков)
Аманда Биск – австралийка, которая в прошлом занималась прыжками с шестом, а сейчас является дипломированным инструктором по йоге и стретчингу.
Alana Blanchard (1,8m подписчиков)
Алана – одна из лучших серферов мира. Девушка делится интересными моментами из жизни с почти двумя миллионами подписчиков. А нам нравится наблюдать за девушкой-инсайдером мирового серфинга.
Jen Selter (11,4m подписчиков)
Джен – фитнес-модель из Нью-Йорка. Ее шикарное тело мотивирует более 11 млн. подписчиков, за что ее негласно называют "самой известной попой Инстаграма".
Tanya Poppett (351k подписчиков)
Австралийка Таня напомнит вам, что быть сильной – это круто и очень сексуально. Ее акцент на беговых и полностью беззаботных тренировках мотивирует нас еще больше заниматься спортом.
Nude Yoga Girl (618k подписчиков)
Здесь вы найдете немного больше, чем обнаженные фотографии. 26-летняя модель, которая предпочитает оставаться инкогнито, занимается фотографией и практикует йогу. Она выкладывает фото асан обнаженной – именно так люди начинали практиковать йогу). Вдохновляйтесь!
Источник: marie claire