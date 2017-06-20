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фото: instagram.com/jenselter

Они просто занимаются любимым делом: кто-то увлекается фитнесом, а кто-то – йогой. Но всех объединяет одно – за их образом жизни следят миллионы людей. Сегодня расскажем о пяти аккаунтах, на которые стоит немедленно подписаться, если ищите дополнительную мотивацию в спорте.

Amanda Bisk (674k подписчиков)

Аманда Биск – австралийка, которая в прошлом занималась прыжками с шестом, а сейчас является дипломированным инструктором по йоге и стретчингу.

A post shared by Amanda Bisk (@amandabisk) on May 29, 2017 at 3:38am PDT

Alana Blanchard (1,8m подписчиков)

Алана – одна из лучших серферов мира. Девушка делится интересными моментами из жизни с почти двумя миллионами подписчиков. А нам нравится наблюдать за девушкой-инсайдером мирового серфинга.

A post shared by Alana Blanchard (@alanarblanchard) on May 24, 2017 at 2:22pm PDT

Jen Selter (11,4m подписчиков)

Джен – фитнес-модель из Нью-Йорка. Ее шикарное тело мотивирует более 11 млн. подписчиков, за что ее негласно называют "самой известной попой Инстаграма".

A post shared by Jen Selter (@jenselter) on Jun 10, 2017 at 6:32pm PDT

Tanya Poppett (351k подписчиков)

Австралийка Таня напомнит вам, что быть сильной – это круто и очень сексуально. Ее акцент на беговых и полностью беззаботных тренировках мотивирует нас еще больше заниматься спортом.

A post shared by Tanya Poppett (@tanyapoppett) on May 21, 2017 at 3:53am PDT

Nude Yoga Girl (618k подписчиков)

Здесь вы найдете немного больше, чем обнаженные фотографии. 26-летняя модель, которая предпочитает оставаться инкогнито, занимается фотографией и практикует йогу. Она выкладывает фото асан обнаженной – именно так люди начинали практиковать йогу). Вдохновляйтесь!

A post shared by Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) on Jun 1, 2017 at 1:13pm PDT

Источник: marie claire