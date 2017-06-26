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По словам известного австралийского диетолога Линди Коэн, огромное количество людей по всему миру начинает свое утро с чашки ароматного кофе, не задумываюсь о вреде и пользе данного бодрящего напитка. Специалист отметила, дабы кофе негативно не сказывался на здоровье, его нужно пить в определенное время суток.

Одним из главнейших заблуждений на тему бодрящего эффекта кофе специалист назвала выпитую чашку данного горячего напитка рано утром, которая, согласно мнению человека, должна придать ему энергии на весь день. Вывод ученого построен на одном простом факте – чем выше уровень кортизола, тем меньше кофе будет бодрить. Идеальным временем для потребления ароматного напитка Коэн назвала промежуток времени от 10 до 12 часов дня. Отмечается, именно в этот период уровень кортизола в организме человека стремительно идет на спад.

По словам специалиста, последний прием кофе нужно провести не позднее ланча, а еще лучше – до 14:00. Во второй половине дня рекомендуется отказаться от бодрящего напитка и заменить его на травяной чай.

Ранее американские ученые провели исследование на тему кофе и идеального времени суток для его потребления. По их мнению, этот напиток нужно пить около 16:00, так как именно в это время дня в организме происходит смена биоритмов.

Источник: Aspekty.net