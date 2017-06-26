Лиго, Лиго: как и где праздновали летний праздник известные латвийцы
Отгуляли Лиго, пора и отчетами побаловаться. Как отметили дни летнего солнцестояния наши звезды - в подборке.
Интарс Бусулис в ночь на 24 июня выступил перед рижанами на Набережной 11.Ноябоя, а потом отправила в родные пенаты - Талси.
Маркус Рива тематический снимок опубликовал, а сам в Москве отсиделся. Ну как отсиделся - работал, концерты давал. И мы рады!
Мэр Риги Нил Ушаков оклемался после выборов и отправился на Набережную 11.Ноября, чтобы самому увидеть, что за диво, что за праздник он сам же и учинил.
Дизайнер бренда Nolo Виктория Йониене от мирских дел спряталась на берегу моря, в Юркалне
Стилист Ольга Колотова вернулась в родные края и Лиго решила отметить очень традиционно - в Силмачах.
К ней, кстати, присоединилась дизайнер Анна Ледскалниня - хозяйка бренда Anna Led
Наша гордость и краса Алена Остапенко, она же Елена Остапенко, она же победитель Ролан Гаррос в Латвии на Лиго не осталась. У нее свой график.
Вечно прекрасная, никогда не стареющая экс-радиогейша, а ныне преподаватель Иева Адамс сомнительную латвийскую погоду сменила на очевидное испанское солнце
Редактор глянцевого журнала Titanium Марина Дианова полумерами не живет. Даже если отправляется в деревню. Даже если деревня - очень далекая латвийская деревня.
Актриса и дизайнер украшений Агнесе Зелтиня тоже патриотично осталась на родине
Дизайнер бренда MCouture Юлия Сардыкова, которая теперь и не Сардыкова вовсе, а Малахова тоже всем путешествиям предпочла Латвию. Точнее, кухню Лауриса Алексеева. В смысле, меню.
Радиоведущая Наталья Олесик собрала большую компанию друзей и ... все по традиции: хороводы, костер, поиск цветка папоротника
"Ой, хорошенькая какая!" так и хочется воскликнуть фразой из "Самой обаятельной и привлекательной", глядя на нашу радиоведущую Полину Кузьмину. У нас для нее и скороговорка родилась: на лежаке лежу на Лиго в Лиласте, когда латвийские ливни не льют.
Певица Амината Савадого тоже отметила Лиго. И отметила его в стиле "во всех ты, душенька, нарядах хороша", даже без нарядов, просто в цветах.
Предпринимательница и президент Латвийской ассоциации блондинок Марика Гедерте грустила у озера, как Катерина Островского
А певица Лайма Вайкуле Лиго отметила в Латвии. К слову, вопреки слухам, ее подруга Алла Пугачева от юрмальского пожара не сбежала. Вон, сидят обе в кустах, венки плетут, папортник ищут, видео снимают.