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Отгуляли Лиго, пора и отчетами побаловаться. Как отметили дни летнего солнцестояния наши звезды - в подборке.

Интарс Бусулис в ночь на 24 июня выступил перед рижанами на Набережной 11.Ноябоя, а потом отправила в родные пенаты - Талси.

A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on Jun 23, 2017 at 7:35am PDT

Маркус Рива тематический снимок опубликовал, а сам в Москве отсиделся. Ну как отсиделся - работал, концерты давал. И мы рады!

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jun 23, 2017 at 8:29am PDT

Мэр Риги Нил Ушаков оклемался после выборов и отправился на Набережную 11.Ноября, чтобы самому увидеть, что за диво, что за праздник он сам же и учинил.

A post shared by Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) on Jun 24, 2017 at 1:05am PDT

Дизайнер бренда Nolo Виктория Йониене от мирских дел спряталась на берегу моря, в Юркалне

A post shared by Viktorija Joniene (@viktorija.joniene) on Jun 24, 2017 at 7:44am PDT

Стилист Ольга Колотова вернулась в родные края и Лиго решила отметить очень традиционно - в Силмачах.

A post shared by Olga Kolotova (@olgakolotova) on Jun 24, 2017 at 2:07am PDT

К ней, кстати, присоединилась дизайнер Анна Ледскалниня - хозяйка бренда Anna Led

A post shared by Anna Ledskalnina (@annaleds) on Jun 23, 2017 at 11:39am PDT

Наша гордость и краса Алена Остапенко, она же Елена Остапенко, она же победитель Ролан Гаррос в Латвии на Лиго не осталась. У нее свой график.

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jun 23, 2017 at 1:16pm PDT

Вечно прекрасная, никогда не стареющая экс-радиогейша, а ныне преподаватель Иева Адамс сомнительную латвийскую погоду сменила на очевидное испанское солнце

A post shared by Ieva Adamss (@ievaadamss) on Jun 23, 2017 at 10:31am PDT

Редактор глянцевого журнала Titanium Марина Дианова полумерами не живет. Даже если отправляется в деревню. Даже если деревня - очень далекая латвийская деревня.

A post shared by TiTanium Lifestyle Magazine (@titaniumagazine) on Jun 23, 2017 at 10:18am PDT

Актриса и дизайнер украшений Агнесе Зелтиня тоже патриотично осталась на родине

A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on Jun 23, 2017 at 8:09am PDT

Дизайнер бренда MCouture Юлия Сардыкова, которая теперь и не Сардыкова вовсе, а Малахова тоже всем путешествиям предпочла Латвию. Точнее, кухню Лауриса Алексеева. В смысле, меню.

A post shared by Julia Malahova (ex Sardykova) (@juliasardykova) on Jun 22, 2017 at 2:36pm PDT

Радиоведущая Наталья Олесик собрала большую компанию друзей и ... все по традиции: хороводы, костер, поиск цветка папоротника

A post shared by Olesik Natalja (@kurolesik) on Jun 25, 2017 at 4:44am PDT

"Ой, хорошенькая какая!" так и хочется воскликнуть фразой из "Самой обаятельной и привлекательной", глядя на нашу радиоведущую Полину Кузьмину. У нас для нее и скороговорка родилась: на лежаке лежу на Лиго в Лиласте, когда латвийские ливни не льют.

A post shared by Polina Kuzmina (@pokuzmina) on Jun 23, 2017 at 1:05pm PDT

Певица Амината Савадого тоже отметила Лиго. И отметила его в стиле "во всех ты, душенька, нарядах хороша", даже без нарядов, просто в цветах.

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 23, 2017 at 7:05am PDT

Предпринимательница и президент Латвийской ассоциации блондинок Марика Гедерте грустила у озера, как Катерина Островского

A post shared by Marika Gederte (@marikagederte) on Jun 23, 2017 at 12:52pm PDT

А певица Лайма Вайкуле Лиго отметила в Латвии. К слову, вопреки слухам, ее подруга Алла Пугачева от юрмальского пожара не сбежала. Вон, сидят обе в кустах, венки плетут, папортник ищут, видео снимают.