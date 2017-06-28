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Середину лета почтит свои присутствием квиконс – постоянный минорный скрытый аспект между Юпитером и Нептуном. Эта комбинация чревата появлением дисгармонии между эмоциями и интеллектом. Поэтому мнительность, тревожность и беспокойство будут в июле терзать чувствительных людей, а в более тяжелых случаях есть риск психосоматических недомоганий и приступов ипохондрии.

Справиться с этими неприятными тенденциями помогут медитация, расслабление, старательно выпестованный покой, дыхательные упражнения. Когда конфликтуют разум и чувства, стоит быть на стороне первого и оберегать последние. По возможности избегайте стресса, ссор, тяжелых разговоров, с особым терпением и деликатностью обращайтесь с детьми и пожилыми родственниками, которым придется особенно непросто.

Овны

Интерес к науке, религии и образованию – обычная реакция Овнов на эмоциональные перегрузки. Вам проще расслабляться, изучая общие отвлеченные проблемы, чем бесконечно анализировать собственные. Поэтому, раз уж эмоции так обострились, есть смысл извлечь из этого пользу. Выставки, спектакли, концерты смогут задеть те струны вашей души, которые в обычное время довольно трудно извлечь из-под бронебойного руна. Прекрасно будет посещать такие мероприятия с детьми: переживания, пробужденные силой искусства, помогут вам сблизиться и лучше понять друг друга.

При этом отметьте, что эмоциональность Овнов обычно не равна сентиментальности и нежности – наоборот, вы можете быть жестче и напористее, чем обычно, приступы гнева будут сменяться радостью и кипучей жаждой деятельности.

Также обратите внимание, что наступает идеальный момент для заключения помолок и свадеб. Но не испортите все иногда возникающим желанием устроить скандал на пустом месте.

Тельцы

Тельцы не любители смаковать свои переживания: как реакция на повышение чувствительности, они обычно замыкаются в себе и избегают слишком эмоциональных контактов. Между тем эта стратегия именно сейчас крайне нежелательна: излишняя сдержанность в отношениях не улучшит положение дел, в то время как разговор по душам, пусть даже нервный и местами злой, может помочь разрушить стену отчуждения между вами и вашими близкими.

В финансовом плане сложные вопросы Тельцам не грозят: месяц будет благоприятен как в плане заработков, так и в плане трат – это самое подходящее время для дорогих покупок, особенно если речь идет об антиквариате, драгоценностях или предметах искусства. Возможно получение неожиданного, но дорогостоящего подарка.

Кроме того, всякому Тельцу будет полезно в этом июле позаботиться о своем теле – начиная с визитов в spa-салон и кончая плановой диспансеризацией, за что тело отблагодарит хорошим здоровьем и цветущим внешним видом.

Близнецы

Разочарование в своих желаниях, планах и успехах практически неизбежно для Близнецов в июле. Такие приступы неожиданной переоценки ценностей вообще редко оказываются полезными, но сейчас их деструктивная мощь будет особенно велика. Не удивляйтесь, застав себя за ликвидацией недавно сделанного ремонта, вытаптыванием свежепосаженных петуний или даже внезапно нагрянувшего ступора в ЗАГСе – спонтанное яростное желание немедленно все поменять всегда было для Близнецов нормальной реакцией на недовольство собой. Однако помните, что «если хочется чего-то нового, это не повод ломать старое».

Тем не менее грядущие недели июля будут благоприятны для приобретения недвижимости и планирования зачатия.

Раки

Раки, способные работать от рассвета до заката, в середине лета будут особенно упорно над собой издеваться: требовательность к себе, которая и без того особенно отличает Раков, возрастет до рекордных показателей. Конечно, приятно быть своим собственным вечным двигателем, но энергия, воля и работоспособность могут иметь и малоприглядную изнанку: например, вымотанность, проблемы со здоровьем и злость на весь мир, который населен бездельниками и лоботрясами. Особенно важен сейчас последний пункт – вы, под влиянием звезд, можете быть безразличны к дружеской помощи, поступая очень несправедливо и неблагодарно. Поэтому не стесняйтесь иногда притормозить и не вините себя за недоделки – душевное спокойствие для вас сейчас важнее великих свершений.

А вот чего особенно стоит избегать Ракам в июле, так это тайных любовных связей: они неизбежно станут явными и причинят много неприятностей.

Львы

Львы будут невероятно жадны до комплиментов, поощрений, наград и общественного восхищения. Любая, даже незначительная, похвала будет вызывать у вас прилив энергии и, что греха таить, всплеск восторженного самолюбования. Но заметьте, что при этом вы станете столь же восприимчивы к критике и будете готовы часто и серьезно обижаться, в том числе по пустякам. Поэтому в таком эмоционально нестабильном состоянии вам будет приятнее общаться с людьми сдержанными, зрелыми и вежливыми.

Кроме того, у вас может завязаться роман с человеком постарше, возможно, с вашим давним другом. Вполне возможно, он серьезно повлияет на вашу судьбу.

Также не исключен повышенный интерес к мистике, тайнам и загадкам. А еще, если вы соберетесь путешествовать, выбирайте самое благоприятное для вас сейчас направление – Запад.

Девы

Лучше всего будут чувствовать себя те Девы, которым удастся провести этот месяц дома, приводя свое гнездышко в идеальное состояние, где каждая вещь лежит на своем месте, все сверкает и скрипит от чистоты, а домочадцы ухожены, накормлены и обласканы. Вообще говоря, Девы отлично умеют отвечать на хаос порядком и уютом, а также встречать любые житейские катаклизмы чашечкой чая с вареньем наперевес.

Девы также будут вполне счастливы, если им придется заниматься организационными вопросами, связанными с презентациями, открытием выставок, приемом делегаций: за суетой и расписаниями они сумеют спрятаться от внутреннего беспокойства и страха перед будущим, которыми, увы, Девы будут подвержены в ближайшие недели. Также поддержать бодрость духа помогут шопинг, дружеские вечеринки, новые бизнес-идеи – то есть деятельность, которая сможет полностью вас захватить. А вот рутинное выполнение привычных действий, наоборот, нежелательно, особенно если это все же требует концентрации (работу с бухгалтерскими документами, например, лучше отложить, если это возможно).

Вероятно обострение некоторых проблем со здоровьем, особенно высок риск неприятностей с почками и плечевым поясом. В целом, пейте больше воды, особенно в жару, и не перегружайте себя в спортзале.

Весы

Честолюбие, желание улучшить свою репутацию, жажда успеха и признания – в наступающем июле Весы будут полны амбиций и как никто направлены на конкурентную борьбу. Но прежде чем седлать коня, потрясая боевым копьем, рассудите, есть ли рядом с вами надежные и проверенные друзья. Звезды сейчас обещают удачу тем, кто может рассчитывать на дружескую помощь, но не очень расположены к Весам-одиночкам.

Самым благоприятным выбором в ближайшие недели станет путешествие – командировка или свободное отпускное блуждание по планете. Учтите, что для странствующих Весов июльский небосклон приготовил множество приятных сюрпризов – от финансовых побед до романтических знакомств.

Скорпионы

В этом месяце Скорпионов ожидает удача во всем, что связано с бумагами, документами и юридически-правовыми аспектами. Однако учтите, что она не распространяется на денежный аспект, поэтому будьте в этом плане куда осторожнее: в июле возможны серьезные финансовые потери.

Зато в сексуальном плане жизнь июльских Скорпионов будет безупречна и безоблачна, на какие бы спорные эксперименты они не решились. Ваши повышенные чувственность и сексуальность сейчас ищут разрядки.

Стрельцы

Чтение новостных лент во время завтрака и ужина поможет Стрельцу ощутить, что пусть не все в мире находится под вашим контролем, вы обладаете информацией о положении вещей и, значит, защищены от многих неприятностей. Вообще, в июле вы будете с еще большим усердием пытаться брать все под свой контроль – тревожность и страх перед будущим, к сожалению, прописаны в вашем гороскопе на ближайшие недели вне зависимости от того, насколько эти страхи вообще реальны. Так что, если ежемесячно откладываете какие-то средства, отложите в этот раз побольше, чтобы лишний раз не терзать себя тем, что можете разориться и остаться у разбитого корыта.

Так как этот страх может также спровоцировать у вас агрессию, попытайтесь избегать конфликтов и встреч с теми знакомыми, которых вы и без того на дух не переносите.

Козероги

Чувство вины, повышенные сексуальные потребности и готовность решать сложные задачи – вот три кита, на которых Козероги пропутешествуют через весь июль. Масла в огонь подольют родственники и знакомые, которые то и дело будут обвинять вас в невнимании, неаккуратности и безответственности, причем иногда совершено беспочвенно. При этом иногда упреки будут обращены как раз по адресу: вам будет присуща некоторая рассеянность и готовность пропускать мимо ушей все, что вас в данный момент не интересует.

Тем не менее июль Козерогов ожидает благоприятный и плодотворный. Вы будете достигать хороших результатов при малых усилиях и, хотя вокруг будет масса мелочей, которые вы проигнорируете и не учтете, крупные цели, вероятнее всего, будут достигнуты, и удовольствие от этого вы получите самое неподдельное. Кстати, вам также будет сопутствовать успех и в карточных и настольных играх.

Водолеи

В течение долгожданного июля Водолеи будут особенно любознательными: одни станут истязать разнообразными запросами поисковики в Интернете, другие отправятся за новыми сведениями в реальный мир. Вы почувствуете возросший интерес к сплетням и брошюрам из разряда «100 удивительных фактов про кактусы». Эти недели – также отличное время для путешествий, посещения лекций, курсов и мастер-классов.

В личной жизни могут возникнуть конфликты из-за того, что вы будете чаще, чем обычно, нарушать личное пространства партнера – особенно если ваша любознательность распространится на его телефон и почту. Как ни странно, в середине лета вы можете простудиться: виной тому уязвимость дыхательных путей и легких в ближайшее время.

Рыбы

Редкий праздник на дворе Рыб – приступы карьерных и финансовых амбиций. Вообще говоря, Рыбы прекрасно умеют добывать средства из ниоткуда и годами функционировать в режиме «Сейчас-сейчас я закатаю рукава и примусь за дело, только сперва часик полежу, глядя в потолок», но расположение звезд в июле спровоцирует их на вполне отчаянное и совершенно «нерыбное» поведение: «напор, последовательность, точные цели, жесткое планирование». Что же, правильным решением будет воспользоваться случаем и навьючить себя, как рабочего осла, стараясь за эти короткие недели сделать все то, что не делалось месяцами. Тем более Рыбы ведь могут быть невероятно трудолюбивыми и инициативными, если только захотят (и как раз с «захотением» у рыб традиционно самые большие проблемы).

В семье у Рыб никаких серьезных потрясений не ожидается, так как даже очень много работающая Рыба обычно все же выкроит из самого плотного графика время на то, чтобы побыть со своими любимыми. Зато одиноким Рыбам с большой степенью вероятности удастся найти на свою голову разнообразные романтические приключения.

Автор гороскопа Ольга Корепина – астролог, психолог, консультант в области астропсихологии, ведущая женских тренингов.

Источник: marie claire