10 любопытных применений шапочки для душа

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Woman | 28 июня 2017 года, 15:32

В гостиничном номере попалась шапочка для душа? Срочно кладите в чемодан! Она же невесомая, а пригодиться может в самых неожиданных ситуациях.

Как собачья миска

Если собачка захочет в дороге попить, можно налить воды в шапочку для душа.

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Вместо парника

Чтобы помочь семенам взойти или накрыть всходы в случае заморозков, можно тоже использовать шапочку. Она удобнее тем, что у нее есть резиночка, так что будет крепче держаться.

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Вместо бахил

Шапочка защитит вашу обувь от грязи или краски, например.

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От пыли

Чтобы защитить одежду от осевшей пыли, проделайте небольшое отверстие в шапочке и наденьте ее на плечики.

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Охлаждать пищу

Если вам нужно сохранить прохладным салат или блюдо с фруктами, возьмите шапочку, положите в нее кубики льда, а сверху поставьте миску.

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Для сиденья велосипеда

Носите шапочку в кармане ветровки, чтобы сохранить сиденье сухим во время дождя.

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Для упаковки обуви

Грязные кроссовки или мокрые вьетнамки можно упаковать в чемодан, положив и завернув их шапочку для душа.

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Прикрыть арбуз

Очень удобно накрыть недоеденный арбуз шапочкой для душа, если вы не собираетесь его убирать со стола в холодильник.

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Для комнатных растений

Шапочка поможет удержать лишнюю воду, если вы слишком обильно полили цветок.

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Накрыть остатки еды

И опять же, если вы не доели салат, то прикрыть круглую миску можно с помощью шапочки для душа. Она ничуть не хуже пищевой пленки.

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Источник фото: thekrazycouponlady

По материалам: Домашний Очаг

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