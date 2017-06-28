10 любопытных применений шапочки для душа
В гостиничном номере попалась шапочка для душа? Срочно кладите в чемодан! Она же невесомая, а пригодиться может в самых неожиданных ситуациях.
Как собачья миска
Если собачка захочет в дороге попить, можно налить воды в шапочку для душа.
Вместо парника
Чтобы помочь семенам взойти или накрыть всходы в случае заморозков, можно тоже использовать шапочку. Она удобнее тем, что у нее есть резиночка, так что будет крепче держаться.
Вместо бахил
Шапочка защитит вашу обувь от грязи или краски, например.
От пыли
Чтобы защитить одежду от осевшей пыли, проделайте небольшое отверстие в шапочке и наденьте ее на плечики.
Охлаждать пищу
Если вам нужно сохранить прохладным салат или блюдо с фруктами, возьмите шапочку, положите в нее кубики льда, а сверху поставьте миску.
Для сиденья велосипеда
Носите шапочку в кармане ветровки, чтобы сохранить сиденье сухим во время дождя.
Для упаковки обуви
Грязные кроссовки или мокрые вьетнамки можно упаковать в чемодан, положив и завернув их шапочку для душа.
Прикрыть арбуз
Очень удобно накрыть недоеденный арбуз шапочкой для душа, если вы не собираетесь его убирать со стола в холодильник.
Для комнатных растений
Шапочка поможет удержать лишнюю воду, если вы слишком обильно полили цветок.
Накрыть остатки еды
И опять же, если вы не доели салат, то прикрыть круглую миску можно с помощью шапочки для душа. Она ничуть не хуже пищевой пленки.
Источник фото: thekrazycouponlady
По материалам: Домашний Очаг