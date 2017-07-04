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Мы рады сообщить, что кто-то из наших читателей сможет стать счастливым обладателем двух билетов на концерт Макса Барских, который состоится 21 июля в Concert Hall Studio69.

За этим артистом закрепилась слава главного хит-мейкера страны. Этот статус подтвержден многочисленными наградами в области популярной музыки, среди которых MTV Europe Music Awards и МУЗ ТВ. В какой бы части мира артист не выступал, он всегда собирает полные залы и клубы. Новая программа артиста получила название в честь заглавного хита из его четвертого студийного альбома "Туманы".

Кстати, музыкальные эксперты до официального релиза альбома назвали творение Барских "лучшим русскоязычным поп-альбомом за последнее время". Вместе с новыми песнями в концерте прозвучат и уже известные хиты музыканта.

Чтобы выиграть 2 билета на концерт Макса Барских нужно пройти по этой ссылке.

А затем выполнить следующие условия:

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12 июля генератор случайных чисел выявит победителя, который получит два пригласительных!

Желаем удачи!