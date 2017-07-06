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фото: Valsts izglītības satura centrs

Ученик Рижской 92-й средней школы Илья Беловолов получил золотую медаль на Олимпиаде Балтийского региона по географии.

В течение пяти дней 44 школьника из Латвии, Литвы, Эстонии, а также Белоруссии, России и Польши соревновались в знаниях географии – выполняли задания на тему изменений климата, оползней, атмосферных фронтов, международного туризма, составляли карты и другое.

Сборную Латвии представлял Илья Беловолов, ученики Агенскалнской государственной гимназии Родийс Ронис и Ансис Бернардс, ученик Екабпилской 3-й средней школы Рихардс Борскис, ученик Государственной гинмазии Гулбенского края Карлис Бошс, ученик Гимназии Северных стран Рудольф Голубов и Мартиньш Робежниекс из Елгавской гимназии «Спидола». В общем, латвийские школьники завоевали полный комплект медалей – «серебро» взял Рудольф Голубов, бронзу – Мартиньш Робежниекс.

Источник: riga.lv