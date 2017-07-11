«Костюмы» из еды и цветов для дочери сделали жительницу Турции популярной в сети
Woman | 11 июля 2017 года, 21:38
Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.
31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.
Источник: Lenta.ru