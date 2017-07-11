«Костюмы» из еды и цветов для дочери сделали жительницу Турции популярной в сети

фото
фото: instagram.com/seasunstefani

Woman | 11 июля 2017 года, 21:38

Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.

Источник: Lenta.ru

Комментарии