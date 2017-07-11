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фото: instagram.com/seasunstefani

Страница жительницы Антальи (Турция) в Instagram приобрела популярность среди пользователей сети после того, как женщина начала публиковать снимки своей маленькой дочери. Об этом пишет Daily Mail.

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июл 11 2017 в 10:15 PDT

31-летняя Аля Чаглар (Alya Chaglar) создает иллюзию вместе с трехлетней Стефани. Девочка позирует перед камерой, а мать придерживает еду или растения под нужным углом. За обновлениями в аккаунте в Instagram, куда женщина публикует забавные снимки, следят более 33 тысяч пользователей.

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июл 8 2017 в 9:44 PDT

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июл 9 2017 в 10:48 PDT

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июл 1 2017 в 11:43 PDT

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июн 29 2017 в 4:58 PDT

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июн 20 2017 в 10:07 PDT

Источник: Lenta.ru