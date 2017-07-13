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Шакунтали называет себя потомственной алтайской шаманкой, которая живет в селении под крылом Большого Белого Шамана. Она несет свободу, глубокую мудрость, тайну красоты и молодости, а на ее счету — 20 000 спасенных душ и тел.

Скептики уверяют, что Шакунтали никакая не провидица и точно не волшебница, а обычная фантазёрка из-под Огре. Я с ней пообщалась тет-а-тет, и предлагаю вам самим решить: во что и кому верить.

Текст: Евгения Шафранек

"20 000 людей, которым мне удалось помочь — это даже не точная цифра. По факту их намного больше. Я же спасаю не только физически, но и духовно.

Всем почему-то кажется, что шаман — это седые, грязные, растрепанные волосы. Непременно старый, обязательно толстый и желательно с бубном. Но как духовный человек вообще может быть толстым, я не понимаю.

Шаманизм не определяется такими критериями. Это просто сложившиеся стереотипы, которые кто-то придумал, насмотревшись фильмов.

Верю в реинкарнацию, но сколько прожила жизней — сказать не могу. Не считаю. Но мы проходим стадии эволюции и по делам своим можем переродиться в животное или растение. И последний вариант будет подарком — растение не чувствует боли, ему нельзя разбить сердце, нельзя заставить горевать.

Часто мы думаем, что страдание — путь к счастью. На самом деле, счастливым можно быть просто. Вот есть такая опция!

Ко мне приходят женщины и рассказывают: муж бьет, родители не понимают, дети в плохой компании, и наверное, это моя судьба. Да вы что, с ума сошли? Кто вам это сказал?

Наша задача научиться жить так, чтобы помогать другим людям, делать что-то доброе и полезное. Не просто существовать, воспитывать детей и внезапно умереть. Мы же не для этого приходим на Землю.

У каждого свое предназначение, и мне Бог дал талант его видеть. Этим я и занимаюсь.

Еще в детстве старалась рассказывать о своих мыслях, видениях и чувствах взрослым, но меня не слушали и считали сумасшедшей. А в 12 лет я встретила своего шамана, который мне показал и мой путь, и мое предназначение.

Если человек живет не по совести, не питается правильно, не совершенствует свое духовное состояние, то ниточка рода постепенно ослабевает. И если на вас это не скажется, то не факт, что не отразится на последующих поколениях. Вполне возможно, что у кого-то правнуков уже не будет.

Настоящий шаман, который живет ради того, чтобы помогать людям, а не зашибать с них деньги, обязательно скажет правду, какой бы горькой она ни была. Но затем он покажет вам путь — как и куда двигаться дальше.

Надо слушать свое сердце. Мы же слышим импульс и начинаем рассуждать: хорошо или нет, получится или нет — такая оценка заглушает собственное желание. И такие проблемы часто бывают у мам, которые забывают о себе, полностью растворяясь в детях. В результате, ни самим счастья, ни детям самостоятельности.

Мы мешаем ребенку развивать свою индивидуальность. Он хочет танцевать — мы натаскиваем его в математике. Почему математика? В будущем будет выше зарплата. А у него судьба, может быть, совсем другая! И не надо быть ему математиком.

Когда у вас все хорошо, чаще благодарите Бога.

Если человек сам не просит о помощи, не имею права предлагать ее. Надо, чтобы он созрел и пришел, тогда я не откажу!

Мой Учитель — это Большой Белый Шаман, о котором написано очень много книг. Он пришел на эту землю, чтобы помочь ей спастись. Как приходил Будда. Как приходил Иисус Христос.

Своим детям нужно быть другом, нужно их понимать, понимать суть и причину их поступков. Например, мальчику постоянно необходимо давать возможность быть мужчиной, не бояться нагружать его работой, обязанностями, ответственностью. А девочкам не забывать дарить нежность, чтобы они раскрывались, старались быть красивыми и не росли закомплексованными.

Почему у многих женщин сейчас рак? Вы удивитесь, но чаще всего, их просто надломили в детстве. Девочка начинает краситься маминой косметикой, вертеться на каблуках у зеркала, а над ухом упреки: «Ты еще маленькая! Ты как проститутка! Сними немедленно!». Формируется программа, которая блокирует сексуальность. Отсюда неуверенность, неспособность найти свою любовь, общение с недостойными мужчинами и в принципе довольно несчастная личная жизнь.

В семье муж должен быть добытчиком. А женщина - реализовывать свои способности. Она и карьеру может строить, но чтобы в семье была гармония — стоит изучить язык любви мужа. Для кого-то это похвала, кому-то важно сопереживание, вдохновение, тишина.

Как только женщина научится это давать — дома будет хорошо и спокойно. Но в любом случае, женщина должна быть музой, вдохновительницей для своего мужа, чтобы пробуждать в нем самые высокие чувства.

Как только женщина станет женщиной, мужчина вспомнит, что он — мужчина. И когда мне жалуются, мол, меня муж не любит и цветы не дарит, я всегда рекомендую взглянуть со стороны на себя. Рядом с вами мужчина точно захочет быть джентльменом?

Мужчины живут умом, а через женщину говорит Бог. Это и надо всегда помнить.

Есть такой метод Гьюд — работа с подсознанием. Именно этот метод помогает избавиться от многочисленных фобий, погружая в момент возникновения страха и изменяя сознание. Но самому пройти такой путь почти невозможно.

Моя главная задача — заставить человека развиваться, совершенствоваться и мыслить позитивно. Есть, правда, совсем безнадежные случаи. Чаще всего — критиканы.

Духи со мной могут говорить через сны, птиц и животных, посредством видений. В любом случае, они подадут знак и я его увижу.

Главное, я умею жить здесь и сейчас. В моменте. Большинство людей ведь живет где-то в прошлом, чуть меньше — в будущем и почти никто — в настоящем."

Фото: из личного архива