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20 июля в 23.00 на телеканале ТНТ4 стартует острое комедийное шоу с участием звезд «Деньги или позор». Ведущий — скандальный комик дядя Витя.

По условиям шоу каждый звездный гость получает на руки солидную сумму денег, после чего ведущий озвучивает самые откровенные, нелепые, а главное — правдивые факты из их жизни. Если гость не хочет говорить на какую-либо тему, он может откупиться, лишившись денег. В этом случае и происходит главный выбор — деньги или позор.

Оригинальный формат разработан в Comedy Club Production при участии продюсера Вячеслава Дусмухаметова («Интерны», «Универ», «Comedy Баттл», «Однажды в России», Stand Up).

В первых выпусках шоу ведущий высказал смелое предположение о том, почему Батрутдинов до сих пор не женат, Настасья Самбурская дала жесткий отпор всем своим «хейтерам», Стас Ярушин рассказал правду о своем музыкальном творчестве, Тимур Родригес вспомнил самый большой позор детства, а Мигель докопался до истинной личности дяди Вити.

О ведущем дяде Вите известно лишь то, что он участвовал в шоу «Comedy Баттл», дошел до финала, где в случае победы мог стать новым резидентом Comedy Club.

Креативному продюсеру Comedy Club Гарику Мартиросяну выступление дяди Вити настолько понравилось, что он предсказал ему большое будущее и посоветовал ему сделать собственную передачу: «Пусть этот проект станет для вас трамплином к отдельному шоу в вашей жизни, потому что, я считаю, что форматы других программ дяде Вити очень малы, у вас будет «творческая клаустрофобия». Вы должны делать, дядя Витя, отдельное шоу на телевидении!»

Семен Слепаков, один из членов жюри «Comedy Баттл», подтверждает слова Гарика: «Впервые я вижу отдельный формат, который может использоваться не только в «Comedy Баттл».

Мигель: «Обычно программы со своим участием я не смотрю, но «Деньги или позор» включу обязательно. Думаю, что зрители готовы к подобному шоу, им уже надоело смотреть на рафинированных звезд. Да и почему бы не сказать правду? Я не понимаю, почему оно так поздно у нас появилось. Я бы хотел увидеть там Сергея Лазарева, Максима Галкина, Ольгу Бузову, Светлану Лободу и Анни Лорак».

Тимур Родригез: «Когда мне показали пилот, я понял, что программа на уничтожение. В принципе, я ничего не боюсь, и когда ты соглашаешься принять участие в таком шоу, то должен быть готов ко всему. Это терапия для многих наших артистов».

Тимур Батрутдинов: «Где бы я ни был, я обязательно включу ТНТ4 и посмотрю это шоу. Более того, меня интересует программа не только с моим участием. Интересно же кого еще опозорит дядя Витя?»

Станислав Ярушин: «Я немного напрягся, когда дядя Витя в шестой раз пошутил про мое музыкальное творчество. Я на звание самого крутого вокалиста не претендую, у нас оно уже давно закрепилось за Олей Бузовой».

Настасья Самбурская: «Я отнеслась к своему участие в этом шоу, как к работе. Обменяла позор на деньги, и как итог — ушла домой с приличной суммой».

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Нашему шоу-бизнесу просто необходим подобный формат: острый, правдивый, очень актуальный. Участвуют только самые смелые гости, которые по-настоящему имеют право называться звездами. Но мы не ставим целью унизить, уничтожить звезду. Тонкий, остроумный троллинг от дяди Вити решает совершенно другие задачи: заставляет смеяться телезрителей да и самого гостя, и самое главное — прокачивает самоиронию звезды, оказывая, тем самым, ей большую услугу.

«Деньги или позор» — это уникальный формат, такого еще точно никто не делал, и здорово, что он появится именно на ТНТ4. Быть первопроходцами круто!»

Смотрите новое комедийное шоу «Деньги или позор» каждый четверг, с 20 июля в 23.00 на ТНТ4.