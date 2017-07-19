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фото: Rīgas Centrālā bibliotēka

В этом году, благодаря хлопотам Рижской думы, пляжная библиотека обрела новые помещения. Посетителей порадует новая комфортная обстановка для детей и взрослых.

Опыт прошлого лета показывает, что, по сравнению с периодикой, книги используются реже, поэтому в этом году библиотека начала работу с меньшим запасом – доступны около 200 книг для детей и взрослых на русском и латышском языке. В то же время предлагается широкий спектр журналов 2017-го и предыдущих лет.

фото: Rīgas Centrālā bibliotēka

Правила пользования читальней не изменились: покидая пляж, взятые книги и журналы нужно оставить на полках, чтобы было что почитать другим.

Библиотека будет работать ежедневно до 31 августа с 12:00 до 17:00.

фото: Rīgas Centrālā bibliotēka

Такого типа пляжные библиотеки работают по всему миру. Это могут быть просто полки или киоски без библиотекарей, как например в Европе, на Ближнем востоке или в Австралии, или же деревянные домики, в которых работают библиотекари, которые регистрируют взятые книжки и связываются с центральной библиотекой, если поступил запрос на что-то особенное.

фото: Rīgas Centrālā bibliotēka

Рижская центральная библиотека сердечно призывает использовать данную услугу и разнообразить свой отдых чтением на пляже книг и журналов. Дети в читальне могут не только читать, но и рисовать, разукрашивать, выполнять различные задания.

фото: Rīgas Centrālā bibliotēka

Источник: riga.lv