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Во многих районах Риги проходят тренировки на свежем воздухе. Условия для участия простые – желание, хорошее настроение и спортивная обувь.

Проект SportoRīga, который поддерживает Рижское самоуправление – это десятки тренировок по всему городу под руководством высококвалифицированных тренеров. Продолжительность занятий около часа, проходят на школьных стадионах, спортивных площадках, в парках и т.д.

Тренироваться могут все, вне зависимости от подготовки. «Людям с больными коленями, тем, кто перенес травму, предложат щадящие упражнения, которые можно выполнять сидя. Тем, кто любит спорт и уже чем-то занимается, нагрузку увеличат. Словом, всем обеспечен индивидуальный подход, просто нужно сообщить тренеру о своих проблемах или предпочтениях перед началом занятий», – рассказывает Наталья Никулина, руководитель проекта SportoRīga.

Хотя погода этим летом в Латвии непостоянная, но это не повод отменять занятия.

«Недавно я проводила занятие в Иманте – несмотря на проливной дождь, пришли 25 человек. Мы бежали в течение пяти минут, потом останавливались и делали упражнения. Обежали весь район, в конце были мокрые, грязные, но счастливые», – делится Наталья Никулина.

График занятий доступен на сайте sportoriga.lv. «Перед выходом на тренировку лучше убедиться, что назначенное время и место остаются в силе. Информация на сайте постоянно обновляется», –отмечает руководитель проекта.

Одежда для тренировки должна быть просто удобной.

фотоматериалы: riga.lv

Источник: Riga.lv