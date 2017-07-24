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фото: instagram.com/ernestine.shepherd

Эрнестин Шепард дважды отметилась в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-бодибилдер в мире. А в молодости она совершенно не интересовалась спортом и ни разу не была в фитнес-клубах.

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) Июл 15 2017 в 8:08 PDT

Однажды Эрнестин и ее сестра Милдред отправились примерять купальники и, увидев себя в зеркале, поняли, что их тела уже далеко не в идеальной форме. После этого сестры решили привести себя в порядок и отправились в зал. На тот момент им было 56 и 57 лет. Сестры сначала занялись аэробикой, а позже перешли к силовым тренировкам. Через некоторое время Милдред поделилась с Эрни своей мечтой: попасть в Книгу рекордов Гиннесса как две самые пожилые бодибилдерши — и при этом сестры!

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) Июл 5 2017 в 7:34 PDT

Культуристки ежедневно выкладывались в спортзале и шли к своей цели. А однажды Милдред взяла с Эрнестин обещание продолжать заниматься, даже если ей придется делать это одной. Тогда у старшей сестры уже были проблемы со здоровьем, но Эрнестин о них даже не подозревала. Вскоре Милдред скончалась.

После пяти лет тяжелейшей депрессии, в возрасте 71 года Эрнестина возобновила тренировки и буквально убежала от своего горя. Рекордсменка признавалась, что каждый раз, когда чувствовала, что не справляется, надевала кроссовки и выходила на пробежку. Так ее научила делать сестра.

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) Июн 30 2017 в 4:20 PDT

За последние 20 лет Эрнестин пробежала девять марафонов, выиграла два соревнования по бодибилдингу и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 и 2011 годах как самая пожилая соревнующаяся культуристка в мире! Кроме того, благодаря новому образу жизни, она полностью избавилась ото всех проблем со здоровьем, заработанных во время депрессии.

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) Май 5 2017 в 8:19 PDT

Добившись больших успехов в спорте, Эрнестин решила, что может помочь другим привести себя в форму, и открыла спортивный класс в родном Балтиморе, куда приходят мужчины и женщины младше нее на десятки лет. Подопечные миссис Шепард просто влюблены в свою наставницу и бесконечно благодарны ей за то, что она делает для них.

«Я просыпаюсь каждое утро, произношу молитву, после этого съедаю омлет из 10 яичных желтков, горсть цельных орехов и выпиваю 0,5 л воды. И еще я пою каждое утро — моему бедному мужу приходится это слушать». Эрнестина достигла полной гармонии и в личной жизни: 60 лет она замужем за Коллином Шепардом, который до сих пор без ума от своей жены. У них есть сын Майкл и внук, тоже Майкл. Все втроем они отгоняют от Эрнестин назойливых ухажеров, которые буквально преследуют подтянутую и красивую женщину.

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) Апр 19 2017 в 4:58 PDT

Эрнестин Шепард собственным примером доказывает, что лень, нехватка времени и жалость к себе — это всего лишь отговорки, мешающие людям не только добиться фигуры своей мечты, но и преодолеть внутренние недостатки.

Источник: passion.ru