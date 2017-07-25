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Житель Сингапура Чуандо Тан (Chuando Tan) приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет. Об этом пишет Daily Mail.

50-летний Тан работает манекенщиком. Мужчина посвящает много времени спорту и придерживается правильного питания. Газета отмечает, что, несмотря на возраст, мужчина не страдает от морщин на лице и других несовершенств.

За обновлениями на странице Тана в Instagram следят около 220 тысяч пользователей. Манекенщик публикует различные кадры со знаменитостями, свои работы в качестве модели и регулярно загружает откровенные селфи.

В июне стало известно, что жительница острова Тайвань (Китай) приобрела популярность в сети после того, как начала публиковать снимки, на которых она выглядит в два раза моложе своих лет.