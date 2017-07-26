Новый сезон "САШАТАНЯ" на ТНТ: кто работает, тот главный
Саша Сергеев освободился от офисного рабства и ушел в вынужденный декрет. Денег в семье нет, помощь папы-олигарха он по-прежнему игнорирует, а кушать хочется. В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Сергеевых взяла ипотеку. В этой ситуации Таня принимает волевое решение и выходит на работу. Мужское достоинство Саши в опасности, каблук жены становится еще больше и тяжелее, а новые обязанности превращают Сергеева в домохозяйку…
Тестостерон по капельке выходит из организма, и Саша постепенно уступает место главы семьи своей жене.
Потому что КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ!
Смотри новый сезон ситкома «САШАТАНЯ», и ты узнаешь:
Станет ли Саша пузатым иждивенцем или достойно преодолеет испытание, доказав бездельникам, что кризис в стране — это отговорка?
Получится ли из Тани бизнесвумен и какой стартап она решила замутить вместе с женой олигарха?
Какая вредная привычка появится у Саши во время безработицы?
Куда Сергеевы отдадут единственного сына — в карате или на бальные танцы?
К кому Таня Сергеева приревнует своего домохозяина?
Кого Саша и Таня возьмут в качестве няни?
До чего могут довести ролевые игры?
На что пойдет Таня, чтобы вернуть мужа на работу?
Как подсадить мужа на вегетарианскую диету?
Что сильнее: мужская дружба или женская хитрость?
И многое другое!
«САШАТАНЯ»
КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ
НОВЫЙ СЕЗОН, С 31 ИЮЛЯ В 20.00 НА ТНТ