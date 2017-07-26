Woman |

Саша Сергеев освободился от офисного рабства и ушел в вынужденный декрет. Денег в семье нет, помощь папы-олигарха он по-прежнему игнорирует, а кушать хочется. В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Сергеевых взяла ипотеку. В этой ситуации Таня принимает волевое решение и выходит на работу. Мужское достоинство Саши в опасности, каблук жены становится еще больше и тяжелее, а новые обязанности превращают Сергеева в домохозяйку…

Тестостерон по капельке выходит из организма, и Саша постепенно уступает место главы семьи своей жене.

Потому что КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ!

Смотри новый сезон ситкома «САШАТАНЯ», и ты узнаешь:

Станет ли Саша пузатым иждивенцем или достойно преодолеет испытание, доказав бездельникам, что кризис в стране — это отговорка?

Получится ли из Тани бизнесвумен и какой стартап она решила замутить вместе с женой олигарха?

Какая вредная привычка появится у Саши во время безработицы?

Куда Сергеевы отдадут единственного сына — в карате или на бальные танцы?

К кому Таня Сергеева приревнует своего домохозяина?

Кого Саша и Таня возьмут в качестве няни?

До чего могут довести ролевые игры?

На что пойдет Таня, чтобы вернуть мужа на работу?

Как подсадить мужа на вегетарианскую диету?

Что сильнее: мужская дружба или женская хитрость?

И многое другое!

«САШАТАНЯ»

КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ

НОВЫЙ СЕЗОН, С 31 ИЮЛЯ В 20.00 НА ТНТ