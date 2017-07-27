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Решение абстрактных математических задач и уравнений не приносит конкретной пользы — школьники не понимают, зачем им это нужно, считает инженер, предприниматель, миллиардер Илон Маск.

Вместо этого он предлагает изучать концепции из математики и физики на практике — например, разбирать двигатели или строить спутники.

Образовательная система построена таким образом, что школьники не понимают, зачем они изучают тот или иной предмет. Эту проблему глава Tesla и SpaceX поднял на Международной конференции по использованию и развитию технологий МКС.

«Детей буквально забрасывают в математику. Они не понимают, зачем нужно решать эти странные задачи. А наш мозг привык отсеивать информацию, которая кажется ему ненужной».

Подход к образованию, при котором дети изучают дисциплины на примере конкретных кейсов, уже давно известен в педагогике, но пока применяется редко.

Маск считает, что необходимость перемен уже назрела. Проектирование спутников и разбор двигателей даст достаточное представления о математике и физике, а умение пользоваться гаечным ключом и отверткой будет иметь практическую пользу. Такой подход поможет закрепить знания и связать их с реальными жизненными сценариями, уверен глава космической компании SpaceX.

Как отмечает CNN, для Илона Маска обучение — это непрерывный процесс на протяжении всей жизни. Это доказывает пример самого предпринимателя. Он сделал состояние на сервисе платежей PayPal, после чего переключил свое внимание на электромобили и многоразовые ракеты.

SpaceX стала первой частной компанией, которая сделала регулярный запуск многоразовых ракет нормой. Электромобили Tesla завоевывают мировой рынок, а Маск уже разрабатывает новые проекты в сфере чистой энергетики — от солнечных панелей до заправок и систем накопления энергии.

Недавно Маск также открыл две новые компании — Neuralink и The Boring Company. Первая занимается нейроинтерфейсами — нейронным кружевом, которое позволит людям напрямую подсоединяться к компьютерам. Второй проект посвящен строительству тоннелей для борьбы с пробками.

На днях Маск как раз получил от Белого дома устное согласие на строительство тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном. Ожидается, что по нему будут курсировать вакуумные поезда Hyperloop — еще одна амбициозная идея Илона Маска.

Источник: 24news.com.ua