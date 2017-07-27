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10 августа, в четверг, на ТНТ стартует новое и единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу — «Студия СОЮЗ». Теперь каждый четверг в 21.00 звезды ТНТ будут меряться музыкальностью, чтобы сделать тебе очень смешно!

Для этого каждый четверг им придется погружаться в мир изощренной русской эстрады, и только юмор и самоирония помогут им выстоять в этой схватке. Отныне четверги не будут прежними… Хотя бы потому, что в этом абзаце слово «четверг» повторяется целых пять раз!

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ, создатель шоу:

«Телеканал ТНТ не изменяет своим традициям и вновь запускает проект, не имеющий аналогов на российском телевидении. Шоу «Студия СОЮЗ» объединяет в себе сразу несколько жанров: юмористический, музыкальный и импровизационный, а его главная цель — вместе посмеяться над абсурдностью русской попсы».

Шесть постоянных участников «Студии СОЮЗ» всячески помогают приглашенным звездам в этой игре на пределе человеческих возможностей.

Каждый четверг гости будут находиться под действием «ЛСДЕЦЛа», издавать нечленораздельные звуки, убеждаться на собственном опыте, что «Один раз — не Костюшкин Стас», делать ставки в суровых баттлах между рэперами и политиками и участвовать в других интерактивно-музыкальных испытаниях. Такого угара ты еще не видел! Тем более в четверг!

«Я всю жизнь жил в тени выходных. Меня редко замечали, ни во что не ставили. Большинство рейтинговых шоу обходили меня стороной. Ко мне заявлялись, только чтобы поесть рыбы и помыться. Но теперь все изменится! С помощью ТНТ и «Студии СОЮЗ» я стану воистину великим! Ну или как минимум — смешным. Трепещи, неделя! Грядет ЧЕТВЕРГ!» (с) Ваш Четверг

Своими знаниями русской попсы, не жалея ушей своих (и твоих), каждый четверг в шоу «Студия СОЮЗ» будут меряться: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Ксения Бородина, Анна Хилькевич, Екатерина Варнава, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Мигель, Антон Шастун, Екатерина Решетникова, Станислав Ярушин, Александр Гудков, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова и многие другие. Звезды со стойким иммунитетом к диким текстам и безумным рифмам будут провозглашены самыми музыкальными участниками проекта.

Да начнутся музыкальные истязания!

С 10 августа и каждый четверг присоединяйся к лютой музыкальной вакханалии в шоу «Студия СОЮЗ» в 21.00 на ТНТ!