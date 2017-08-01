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С 19 августа зрителей ТНТ ждет самая масштабная танцевальная революция! Стартует четвертый сезон шоу «ТАНЦЫ», который станет новой точкой отсчета в истории легендарного проекта.

Нас ждет мощное гендерное противостояние, ведь в шоу появился новый наставник — известный хореограф Татьяна Денисова.

Именно ей предстоит собрать свою команду одаренных танцовщиков, которые вступят в борьбу с участниками команды Мигеля за главный приз проекта — 3 000 000 рублей!

Появление нового наставника кардинально изменит многие аспекты шоу «ТАНЦЫ». Это будет совершенно уникальный, необычный и интригующий сезон. Во-первых, Татьяна приведет в проект своих хореографов, которые будут работать в ее команде. При этом в проекте останутся одни из лучших хореографов, работавших с Егором Дружининым: Александр Могилев и Гарик Рудник.

Ляйсан Утяшева, ведущая шоу «ТАНЦЫ»: «У меня такое ощущение, что все начинается заново. У нас новые декорации, новый наставник, мы многое осознали, увидели. Нам многое дал зритель. Я с предвкушением ждала наш четвертый сезон. Конечно, меня ранила информация об уходе Егора Дружинина, я буду по нему скучать. Но также мне очень импонирует Таня. Посмотрим, какой новой гранью заблистает наш проект вместе с Денисовой, это тоже интригует».

Шоу «ТАНЦЫ» — это рискованный эксперимент телеканала ТНТ и Comedy Club Production, который год за годом оправдывает звание самого зрелищного, дорогостоящего и масштабного танцевального проекта страны. А помогает ему в этом многомиллионная зрительская аудитория и десятки тысяч танцовщиков, которые мечтают попасть на легендарную сцену.

На предварительные кастинги четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» было подано около 10 000 заявок. На протяжении нескольких месяцев креативные продюсеры и хореографы проекта ездили по городам нашей страны и даже умудрились заехать в немецкий Дюссельдорф — и в итоге отобрали лучших танцовщиков, которые получат шанс выступить перед наставниками проекта.

Мигель, наставник шоу «ТАНЦЫ»: «В этом сезоне мой подход изменился, под меня сейчас трудно подстроиться, я другой человек. Во многом на меня повлияло мое занятие театром. Я познал новые техники, стал по-другому относиться к творческому процессу, я по-другому делаю все. Стал более спокойным, рассудительным, взвешиваю за и против каждый раз. И самое главное — не пытаюсь никого победить, со мной теперь намного проще работать».

В этом году телевизионные кастинги впервые пройдут в Уфе, Воронеже и Самаре, а также в уже привычных Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

Как всегда, на пути к победе участникам придется преодолеть несколько этапов:

1-й этап: кастинги. По результатам отборов жюри выберет 24 лучших танцовщиков. Помогать наставникам отбирать участников будут приглашенные звезды. В этом году в состав жюри войдут: Сергей Светлаков, Ольга Бузова и британский хореограф, один из самых модных представителей танцевального мира — Франциско Гомес.

2-й этап: две команды по 12 человек дадут 10 конкурсных концертов под руководством лучших хореографов страны. Каждую неделю зрители совместно с жюри будут выбирать по одному участнику из каждой команды, которые покинут проект.

Финал: финалисты на большом гала-концерте выяснят, кто из них лучший танцовщик России и кто достоин приза в 3 000 000 рублей.

Вести новый сезон шоу «ТАНЦЫ» будет давно полюбившаяся нам многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, неизменная ведущая проекта, покровительница всех танцовщиков страны — Ляйсан Утяшева.

Смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ» с 19 августа в 21:30 только на ТНТ!