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В США 34-летний трансгендер Тристайн Риз и его бойфренд Бифф Чаплоу впервые стали родителями. О радостном событии пара рассказала в интервью местным журналистам. Мальчик родился абсолютно здоровым, родители назвали его Лео.

«Момент его рождения — это блаженство, это самый счастливый момент в моей жизни. Это просто потрясающе видеть, как зарождается жизнь», — рассказал Риз.

Тристан Риз из американского Портленда родился женщиной, но чувствовал себя не комфортно в этом теле. 10 лет назад он начал принимать гормоны, сменил имидж и имя. До финальной операции по смене пола дело не дошло, что помогло Тристану выносить и родить ребенка. Однако в будущем молодой отец планирует стать «полноценным» мужчиной.

Кстати, это не первая беременность Риза. Больше года назад у Тристана случился выкидыш на шестой неделе. Врачи настаивали, чтобы супруги выждали годовую паузу, но они не послушали медиков, и вскоре стало известно, что Тристан снова в положении. Супруги долгое время хранили новость в тайне.

Риз и Чаплоу воспитывают также двух приемных детей Райли и Хейли.

Источник: COSMOPOLITAN