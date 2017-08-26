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Французский король Людовик XIV ввел традицию раздавать своим гостям специальные карточки — этикетки, в которых были перечислены правила поведения при дворе. Современный человек ориентируется скорее на собственную интуицию, к тому же и четких правил поведения сегодня уже не существует, за исключением базовых.

Гаджеты

— Ключевой момент (который можно было бы и не озвучивать, если бы не частые нарушения этого правила): позвонив на мобильник, спросите, удобно ли вашему собеседнику сейчас говорить.

— Не кладите телефон на стол в общественном месте, тем более если вы находитесь там с кем-то. Это демонстрирует ваше отношение как к окружающим, которые могут «рассчитывать» на то, что им придется наслаждаться в какой-то момент вашим телефонным разговором, так и к вашему компаньону. Мобильный на столе — признак, пускай и косвенный, вашей незаинтересованности в беседе. То есть в любой момент вы готовы отвлечься от беседы на сообщение или звонок. Да, и не забудьте, придя куда-то, отключить звук телефона.

— Не хочется быть Капитаном Очевидность, но тем не менее: на свидание с помощью мессенджера не зовут! Даже если вы познакомились в интернете. Позвоните и пригласите. Понятно, что с помощью переписки это сделать проще, но ведь и отказать вам тоже будет проще. Поэтому требуйте номер телефона. И, заполучив номер, не тяните со звонком: это создаст ненужную интригу, да и вообще будет выглядеть невежливо.

— Кстати, насчет интриги. Отвечайте на телефонный звонок не позже третьего гудка. Если вы кому-то звоните, смело отключайтесь после пятого гудка. Ну не могут вам сейчас ответить. Или не хотят, такое тоже бывает.

— Вы с друзьями, и вдруг раздается звонок. Можете спокойно отвечать и разговаривать при друзьях (если, конечно, разговор не суперсекретный). В других ситуациях извинитесь и отойдите на несколько метров, чтобы никому не мешать.

— Если вы не один, но телефонный разговор нельзя перенести, постарайтесь, чтобы он не длился дольше пяти минут. По возможности, конечно.

— Понадобилось выйти из помещения? Возьмите с собой телефон, куда бы вы ни шли. Не факт, что ваша любимая песня, установленная в качестве звонка, понравится остальным — особенно если им придется вынужденно прослушать ее от начала до конца, пока вы отсутствуете.

Соцсети

— Этикет добрался и до Instagram. Считается, например, что больше трех постов в день — моветон. Не уверен, что с этим согласятся специалисты по интернет-маркетингу и топовые блогеры. И тем не менее.

— Воздержитесь от того, чтобы отметить друга или подругу на снимке, который вышел неудачным. Зачем создавать неловкость?

— Редко соблюдаемое правило, но все-таки: если стучитесь кому-то в друзья, пишите «объяснительную» — почему вы хотите добавиться. Иначе человек, вас не знающий, потратит время на изучение и анализ вашей страницы.

— Посты с тегами #foodporn уже давно стали опасным прецедентом. Один неверный шаг, и пост с таким тегом можно смело заносить в раздел «пошлость». Однако тут есть приятные исключения. Необычное блюдо, или то, что вы сделали сами, или блюдо, с которым связана некая занятная история, — все эти случаи легко «оправдывают» пресловутый foodporn. Конечно, если вам очень хочется показать миру, что вы сегодня ели на завтрак, вас никто не может остановить. А жаль.

— Не стоит устраивать обсуждение чего-либо личного в общей, видной всем, переписке.

— И ради бога, ЗАБУДЬТЕ ПРО Caps Lock. Это уже никуда не годится.

Общие правила

— Работа над собой должна проистекать незаметно, тем мощней будет ее результат. Это мы к тому, что не стоит делиться с окружающим миром своим «сижу на диете». Особенно если вы в гостях, где вам предлагают угощение. Вежливо откажитесь без объяснения причин, при этом в любом случае скажите пару хороших слов о кулинарных способностях хозяев. Очевидно же, что блюда вкусны — выглядят же они невероятно, правда? С алкоголем все еще проще. Не пьете? Лаконичного отказа с вашей стороны будет достаточно.

— Встретили знакомого или просто к вам обратились? Выньте наушники из ушей. Да, новая песня Killers отличная, но это ваша личная радость, а сейчас вам лучше сосредоточиться на разговоре.

— Принимая гостей, которые у вас впервые, сначала покажите, где можно вымыть руки.

— Вам пора, а вечеринка в самом разгаре? Попрощайтесь с хозяевами, этого будет достаточно. И желательно не делать это в укромном месте, иначе, обнаружив ваше отсутствие, остальные решат, что это сигнал расходиться.

— Не стоит носить камуфляж в мирное время, если только вам не повезло трудиться в охранной фирме. В остальных случаях срочно работайте над собой.

— Кто бы ни был перед вами, но если этот человек старше 12 лет, обращайтесь к нему на «вы». И вообще, «тыканье» мало кого украшает. Есть, правда, обратная история: когда некоторым сложно перейти на «ты», даже если оба договорились. Подобное очень распространено, например, в Петербурге. Как быть? Запастись терпением и не «тыкать», если вам «выкают».

— Вы в чем-то провинились? Разумеется, просите прощения. Но только один раз. То же касается и благодарности. Один раз.

— Если некий мужчина делает вам комплимент, при этом где-то рядом бродит ваш бойфренд или муж, это ничего, нормально. Но если этот некий мужчина явно перебарщивает с лестью, отреагируйте в духе «То же самое говорит мне и мой муж». Таким образом вы внесете ясность в ситуацию.

И напоследок хочется вновь повторить сакраментальное: не давайте мужчинам носить ваши сумки, не превращайте его в евнуха.

Источник: elle.ru, фото: fashionblog.com.ua