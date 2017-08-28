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Бывает так, что одна мелочь превращает приятные отношения в настоящую любовь. Мужчины неохотно обсуждают такие моменты, но если правильно спросить, можно узнать, какая именно капля стала решающей.

«У меня много таких моментов, когда я просто смотрю на нее и думаю, как мне повезло. И не шевелюсь, если она ночью положила на меня ногу», — Иван, 28 лет.

«Я решил на ней жениться, когда мы заказали ужасно острые крылышки в ресторане на третьем свидании. Я съел пару штук, а она доела остальные. Это любовь», — Михаил, 27 лет.

«Я пришел домой после тяжелого дня. Один ее взгляд — и весь неприятный багаж остался за дверью», — Тимур, 29 лет.

**«Она заказывает на дом пиццу, которую не любит, но ее очень люблю я»,* *— Кирилл, 28 лет.

«Помню, прошлым летом мы пошли гулять и внезапно начали ловить светлячков. И картина, как она бегает и ловит их сачком, осталась в моей памяти навсегда», — Женя, 29 лет.

«Наш первый Новый год, мы недавно встречаемся, но она мне очень нравится. Я решил сделать нечто важное, но не хотел ее обидеть или расстроить. У нас много общих интересов, и я купил виниловую пластинку нашей любимой группы. И она подарила мне такую же!» — Матвей, 27 лет.

«Она стояла со мной в очереди несколько часов под дождем, чтобы попасть на премьеру фильма, который был ей не очень-то интересен», — Андрей, 30 лет.

«Мы много переезжали, и в новом месте не оказалось поблизости моего любимого сетевого кафе. И однажды она встала пораньше и поехала очень далеко, чтобы привезти мне еды», — Женя, 26 лет.

«Когда мы ругаемся, я всегда знаю, что потом мы помиримся и никто не уйдет», — Андрей, 28 лет.

«Однажды я получил предложение по работе, которого, как я считал, не был достоин. Она сделала все, чтобы я согласился, видела во мне то, чего не видел я», — Дмитрий, 30 лет

Источник: cosmo.ru