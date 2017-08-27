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Теперь каждую пятницу, в 20:00, на телеканале "ТНТ" новое юмористическое шоу "про любовь и мать ее - нежность".

"Love is" — это экшен, мелодрама, триллер, но прежде всего комедия, снятая по стандартам Голливуда и Болливуда. Сочная качественная картинка, киношные спецэффекты и реалистичные декорации ставят проект ТНТ особняком, позволяя говорить о рождении нового жанра — кино-скетчком.

"Love is" — это пять разных историй о пяти совершенно непохожих друг на друга женщинах. Единственное, что их объединяет, — искреннее желание обрести счастье, любовь и мать ее — нежность.

Наталья Еприкян, ведущая "Что такое любовь? Любовь — это смешно.

Нет, что я такое говорю, любовь — это о-о-очень смешно!"

В каждом выпуске шоу ведущая в ироничной форме дает советы женщинам, на примере скетчей показывая, как не нужно себя вести с мужчинами. А еще попутно она пытается решить проблемы со своим бывшим. Получается это у нее, скажем прямо, не очень. Да и как можно что-то решить, если этот самый бывший — оператор шоу «Love is», снимающий ведущую между скетчами.

Лиза (Екатерина Варнава) "Любовь — это когда он сверху… в списке Forbes"

Лиза охотится за богатым папиком. В арсенале этой длинноногой красотки несколько десятков изощренных приемов, с помощью которых она собирается захомутать олигарха.

Ольга (Марина Федункив) "Любовь — это когда твой Сережа приходит по ночам"

Сорокалетняя фанатка Сергея Лазарева. Ложится спать с мечтами о любимом артисте, а просыпается в одной постели с мужем-тираном. Настоящая жизнь ей не в радость, поэтому она всегда ждет наступления ночи, чтобы снова встретиться с любовью всей своей жизни. И кстати, во снах у них с Сережей полная взаимность. В роли Сергея Лазарева — Сергей Лазарев.

Таня (Татьяна Морозова) "Любовь — это когда хотя бы раз в месяц"**

Таня десять лет в браке, пять из которых живет без секса. Мечтает переспать с собственным мужем.

Даша (Мария Кравченко) "Любовь — это когда изменила — молчи!"

Даша совершила чудовищный проступок — переспала с лучшим другом своего мужа. Следом она совершила еще более чудовищный проступок и по принципу «если любит, то простит» призналась во всем мужу. Он понял, простил, но не забыл и в любой удачный момент припоминает ей измену. Супружеский троллинг 80-го уровня.