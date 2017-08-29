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У вас могло сложиться ложное впечатление о том, что перфекционисты стремятся к совершенству. Но по факту ими руководит страх сделать ошибку, провалиться или выглядеть нелепо. Они боятся, что недостаточно хороши. Предлагаем вам восемь скрытых признаков проблемы. Если вы обнаружите у себя хотя бы один, значит, вы перфекционистка.

Вы всегда выглядите на 100%

У вас всегда укладка как из салона, а цвет сумочки сочетается с ароматом духов? И вы не пойдете выносить мусор, пока не сделаете макияж? Поздравляем, первый признак уже есть. Хотим вас предостеречь, что завышенные требования к своему внешнему виду иногда приводят к расстройствам пищевого поведения. Анорексия, булимия и компульсивное переедание нередко свидетельствуют о перфекционизме, который проявляется в желании выглядеть идеально при любых обстоятельствах.

Не расслабляйтесь. Возможно, вы относитесь к числу тех перфекционистов, которым без разницы, как они выглядят. Стив Джобс, например, каждый день носил черную водолазку и джинсы, чтобы не тратить ресурсы на выбор одежды.

Вы любите списки

Вы составляете списки дел, следите за распорядком дня и ежечасно заглядываете в календарь? Если вы гений тайм-менеджмента, в этом нет ничего зазорного. Но для вас управление временем превратилось в самоцель. Чрезмерно жесткий график и одержимость желанием проверить, все ли из списка выполнено, мешают вам быть гибкой. Вы отказываете себе в желании посмотреть сериал, отказываетесь от внезапных приглашений и раздражаетесь из-за вмешательств в ваши планы. Подумайте, чего вы себя лишаете. Спонтанные встречи — это источник вдохновения и позитива.

Вам сложно расслабиться

Беспокойство и повышенная работоспособность ошибочно ассоциируются с трудоголизмом, а на самом деле за ними скрывается перфекционизм. Вы стремитесь каждую минуту прожить с пользой, поэтому вам сложно выделить пару часов на прогулку или на шопинг. Вы отказываетесь от поездок или не ходите в отпуск, так как считаете, что праздники — лучшее время для работы. Если вы пробовали медитировать, то ничего не получалось. Вас раздражало то, что надо сидеть и ничего не делать, когда часики тикают. Может, дело в страхе смерти, может, в ощущении своей нереализованности, но вы упускаете из виду, что экономите время на самом важном — на здоровье и радости жизни.

Вам мешает беспорядок

Принято считать, что внешний порядок вызывает спокойствие. Но аккуратность и организованность хороши до тех пор, пока не мешают вам. Да-да, именно так: пока они не создают вам проблемы. Вспомните, случалось ли вам так долго убирать на рабочем столе и сортировать папки на компьютере, что вы полностью выбивались из сил? А когда последний раз вы опоздали на работу из-за того, что мыли посуду или раскладывали вещи по местам? И есть ли у вас привычка ходить за мужем и гостями с пылесосом и тряпкой, чтобы они не насорили? Кажется, вы все же перфекционистка.

Вы прокрастинируете

Прокрастинация выглядит как лень. Вы откладываете работу до последнего момента, а потом делаете все вкривь и вкось. Но если копнуть глубже, то можно понять, что вы боитесь не соответствовать собственным ожиданиям. Причем ваше стремление все сделать хорошо и правильно приводит в тому, что вы переносите поездку в отпуск, так как боитесь выбрать отель с недостаточно белым постельным бельем или пройти мимо нужной достопримечательности.

Выбор создает вам и другим проблемы

Существуют две разные схемы принятия решений, но обе указывают на перфекционизм. По одной вам нужно время, чтобы все обдумать. Вы несколько раз переодеваетесь перед встречей или свиданием, вы изводите официанта вопросами о содержании меню, а из магазина уходите ни с чем, потому что обилие вариантов вас парализует. По второй схеме вы сразу знаете, чего хотите. Вы безоговорочно идете к лучшему парикмахеру, покупаете лучшие продукты и технику. Если подруга предлагает принести с собой торт к чаю, вы непременно диктуете ей рецепт или адрес супермаркета. Все должно быть так, как вы привыкли. А иначе у вас стресс!

Вы не просите о помощи

Вы придерживаетесь принципа «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Если вам кто-то поможет, то все будет не так, как надо, и вам придется переделывать. Поэтому вы предпочитаете выполнять обязанности самостоятельно и в соответствии со своими стандартами, но, как правило, на это уходит слишком много сил. Разве у вас нет увлечений и желаний, чтобы ради них согласиться на поддержку близких?

Вы крайне экономны

Вам плохо от одной мысли о том, чтобы купить безделушку. Вам сложно выбросить испорченные продукты, вы следите за финансами, у вас всегда найдутся претензии к близким по поводу их трат. И если вдруг в чужом подъезде кто-то включил свет днем, то вы зайдете и выключите. Одним словом, вы пытаетесь контролировать все вокруг.

Источник: passion ru