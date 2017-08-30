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Специфические переживания свойственны каждому знаку — они помогают лучше понять себя и разобраться, что тормозит творческую энергию. А если запомнить, что откровенно бесит коллегу-Козерога или тревожит любимого Льва — отношения между вами станут комфортнее и приятнее, а большинство конфликтов и неприятных ситуаций просто исчезнет.

Овен: угроза провала

Овнов пугает потенциальная возможность потерпеть неудачу. Пламя внутри представителей огненной стихии делает их, с одной стороны, невероятно конкурентоспособными, с другой — подогревает давние комплексы. Во что бы то ни стало они хотят быть «номер один» во всем, а слово «проигрыш» отсутствует в их лексиконе.

Телец: денежный крах

Даже если Телец сказочно разбогатеет, его не оставит чувство тревоги за сколоченный капитал. Рожденные под этим символом любят стабильность во всех областях, поэтому постоянно переживают о деньгах и долгосрочной финансовой перспективе. Выйти (хотя бы для разнообразия) за пределы зоны комфорта — этот метод не для Тельца. Ночной кошмар о том, как они теряют денежную почву под ногами, тормозит их в тот момент, когда следует попробовать что-то новое.

Близнецы: маленькие ошибки и недоразумения

Близнецы — безумные деталисты и регулярно беспокоятся по сущим пустякам. Промахи, которые другие забывают в ту же секунду, не дают им спать по ночам. Опечатка в электронной почте, путанная организация ящиков стола, неверно сформулированное предложение во время беседы — они будут думать о сотнях способов, которые несомненно «были бы лучше». Не удивляйтесь, если они назначат дополнительную встречу или напишут обстоятельное письмо, где подробно объяснят некорректный момент. Звучит знакомо?

Рак: риск для жизни

Для Раков невероятно важно «свить гнездо» и обеспечить семью. Однако в отличие от «коллеги» Тельца, их опасения скорее связаны с личными переживаниями и физическим здоровьем, нежели с финансами. «Сейчас уже так поздно, а любимый задерживается — вдруг на него кто-то напал?» Именно Раки регулярно обрывают телефоны членов семьи и вызывают полицию, чтобы выяснить «все ли в порядке» и являются главными инициаторами установить дома систему сигнализации.

Лев: что думают другие

Всем известно, что в системе ценностей Льва — весь мир должен вращаться только вокруг них. Обеспокоенность мнительных кошачьих — что подумают окружающие. Они обожают чувствовать себя в центре внимания 24 часа в сутки, поэтому просто не в состоянии вообразить, что кто-то их игнорирует или выделяет другого. Но попав в эпицентр обсуждения они иногда неверно интерпретируют возникшую вокруг шумиху — им кажется, что их осуждают. А это для «короля гороскопа» — колоссальный стресс.

Дева: дезорганизация

Понятия «забота» и «Дева» уже стали синонимами. Но это совсем не значит, что им суждено жить в непрекращающемся напряжении. Те, кому покровительствует Меркурий, сконцентрированы на четкой организации. Они все анализируют и размышляют над каждой мелочью, разрабатывают поэтапные планы и вечно наводят порядок. Неудивительно, что нарушение привычного хода вещей страшно нервирует.

Весы: подвести других

Одна мысль о том, что они подведут друга или коллегу или не оправдают ожиданий, вызывает испарину на лбу Весов. Главная их проблема — безотказность. Список дел ежеминутно пополняется, а сами Весы страдают от перенапряжения и банально устают от возложенных на них обязанностей. Дети осени будут избегать конфликтов любой ценой, им сложно сказать «нет».

Скорпион: предательство

Ахиллесова пята невозмутимых резидентов зодиакального круга — страх, что их предадут. Вот и сейчас, от одной мысли холод пробегает по спине, и Скорпионы напрочь лишаются сна. Особенно остро это чувство возникает на фоне лжи — пустяковый обман и недосказанность навсегда лишают их доверия. У них очень сильная интуиция, они быстро раскусывают скрытые мотивы оппонента. В итоге, они начинают играть в детектива со всеми, кого встретят.

Стрелец: упущенный шанс

«Испытать все или ничего!» — девиз подлинного Стрельца. Этот огненный странник всегда живет на полную катушку, постоянно находится в поиске чего-то нового, интересного и может заработать бессонницу на фоне переживаний о том, что их жизнь не достаточно полная. Не играйте с огнем, это приведет к очередному нервному потрясению!

Козерог: не добиться успеха

Ничто не дает Козерогам большего повода для беспокойства, чем ощущение, что они в чем-то не преуспеют. На каждом этапе они видят четкие профессиональные и личные цели и гордятся тем, что даже в патовых ситуациях их достигают. Неужели их амбициозным планам не суждено сбыться? Глупости! Такой сценарий ими даже не рассматривается!

Водолей: социальные и эко-проблемы

Просто поразительно, насколько Водолеев заботят глобальные экологические и социальные проблемы. Символично, что именно они часто становятся миссионерами и активистами. Они внимательно следят за новостями о судьбе планеты и пытаются найти способы «всех спасти». Это прекрасная черта — не нервничайте!

Рыбы: чужие проблемы

Стресс-фактор для Рыб — они воспринимают сторонние передряги, чересчур близко к сердцу. И не важно, идет ли речь о закадычном друге или незнакомце на улице. Нужно немедленно проявить заботу о ближнем! Они искренне хотят помочь другим, а если не в состоянии предпринять конкретные шаги немедленно — впадают в депрессивное настроение. Пусть и альтруистический порыв, он, тем не менее, вредит вашему душевному равновесию — но по-другому жить и мыслить вы просто не умеете.

Источник: ELLE