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Ресторан Riga Sunset Lounge находится в Андрейсале – районе, обладающем особым шармом, на самом берегу Даугавы, всего в 15 минутах ходьбы от Старой Риги.

Riga Sunset Lounge – это прекрасное место для вкусного обеда в кругу семьи и друзей, проведения музыкальных вечеров и веселых мероприятий! Здесь вы сможете насладиться спокойной атмосферой и прекрасным панорамным видом на Даугаву и Ригу, который позволяет следить за движением солнца в течение всего дня.

Меню ресторана A la carte предлагает как современные и необычные, так и классические популярные блюда в интерпретации шеф-повара. Особенно популярно среди гостей меню гриля благодаря уникальной возможности приготовить выбранное блюдо на лавовом камне.

Мы высоко ценим каждого гостя, поэтому уделяем повышенное внимание индивидуальному, личному обслуживанию и поддержанию приятной атмосферы. Также мы ждем самых маленьких посетителей, которые смогут выбрать лакомства из специального детского меню и поиграть в детском уголке ресторана.

Riga Sunset Lounge предлагает организацию и проведение корпоративных мероприятий, презентаций, семинаров, свадеб, крестин, девичников и мальчишников, дней рождения, детских праздников и других торжеств. Также предлагаем выездные банкеты в выбранном вами месте. Для каждого торжества шеф-повар ресторана составляет индивидуальные предложения меню в соответствии с пожеланиями гостей.

Кроме того, ресторан предлагает услуги надежных и проверенных партнеров – музыкантов, фотографов, декораторов, художников, – чтобы обеспечить незабываемый праздник.

Расскажите нам о своих идеях, и мы непременно сможем договориться о реализации самых необычных пожеланий!

Адрес:

ул. Андрейостас, 5, к-14, г. Рига

Контакты:

Тел.: +371 25 727 021

Эл. почта: info@sunset.lv

www.facebook.com/rigasunset