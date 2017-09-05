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Эта диета, богатая углеводами, наверняка понравится любителям дыни. Ее вкус такой сладкий, что может заменить собой полноценный десерт.

Дыня обладает мочегонными свойствами, способствует снятию отечности. Кроме того, она улучшает работу кишечника, повышает гемоглобин и иммунитет, успокаивает нервы. Дынная диета рассчитана на неделю, за которую можно потерять до 3 кг.

Дынная диета: рацион питания

Завтрак: 400 г очищенной дыни, нарезанной ломтиками.

Второй завтрак: 1 стакан кефира.

Обед: 400 г очищенной дыни, тарелка отварного риса (200 г), стакан зеленого чая.

Полдник: кусок черного хлеба с маслом, чай.

Ужин: 200 г риса (гречки, перловки или картофеля), салат из сырых овощей и 200 г отварного мяса, птицы, курицы.

Дынная диета: преимущества

Дыня хорошо насыщает и создает ощущение сытости на длительное время, так что вы не будете испытывать мучительное чувство голода.

Дыня содержит очень большое количество растительной клетчатки, которая способствует оздоровлению системы пищеварения, помогает очистить организм от шлаков, токсинов и излишних солей. Дыня способствует омоложению, повышает жизненный тонус и придает дополнительной энергии. Дыня работает как естественный расщепитель жира, способствует выводу из организма тяжелых животных жиров и вредного холестерина, препятствует развитию атеросклероза.

Противопоказания дынной диеты

С осторожностью нужно есть дыню в том случае, если имеются проблемы с почками, потому что дыня имеет выраженное мочегонное действие. Диабетикам, к сожалению, дынная диета вообще противопоказана из-за большого содержания сахара. Всем же остальным, особенно людям в возрасте за 40, дыня и дынная диета очень полезны.

Источник: SMAK